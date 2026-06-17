Uma operação da Polícia Civil realizada nessa terça-feira, 16, resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas e na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes em Miguelópolis.
A ação integra a Operação São João e contou com a participação de policiais civis de Miguelópolis e Franca, além do apoio da Polícia Militar.
Segundo a Polícia Civil, a investigação reuniu elementos que embasaram o pedido de mandado de busca e apreensão, posteriormente autorizado pela Justiça. Durante o cumprimento da ordem judicial, os agentes localizaram centenas de porções de drogas já preparadas para a venda.
Foram apreendidas 388 pedras de crack, 430 pinos de cocaína e diversas porções de maconha de diferentes tipos.
Suspeito tentou fugir
De acordo com a polícia, no momento da abordagem dois usuários de drogas estavam no imóvel e foram detidos para averiguação.
O investigado teria tentado escapar pulando para residências vizinhas, mas foi localizado e capturado durante as buscas realizadas pelas equipes.
Com ele, os policiais encontraram uma pochete contendo R$ 419 em dinheiro, valor que também foi apreendido.
Câmeras monitoravam movimentação
Além dos entorpecentes, os agentes apreenderam uma balança de precisão e aparelhos celulares.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito utilizava um sistema de monitoramento por câmeras de segurança conectado a um aplicativo no celular para acompanhar a movimentação nas proximidades do imóvel.
Todo o material recolhido foi encaminhado para perícia.
Prisão em flagrante
Após a captura, o homem foi levado para a Delegacia de Polícia de Miguelópolis, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.
Na sequência, ele foi transferido para a Cadeia Pública de Franca, onde permanece à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia.
As investigações prosseguem para apurar possíveis desdobramentos relacionados à atividade criminosa.
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