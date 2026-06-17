17 de junho de 2026
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TRÁFICO

Operação apreende mais de 800 porções de crack, cocaína e maconha

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Grande de drogas foi localizada pela Polícia Civil
Grande de drogas foi localizada pela Polícia Civil

Uma operação da Polícia Civil realizada nessa terça-feira, 16, resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas e na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes em Miguelópolis.

A ação integra a Operação São João e contou com a participação de policiais civis de Miguelópolis e Franca, além do apoio da Polícia Militar.

Segundo a Polícia Civil, a investigação reuniu elementos que embasaram o pedido de mandado de busca e apreensão, posteriormente autorizado pela Justiça. Durante o cumprimento da ordem judicial, os agentes localizaram centenas de porções de drogas já preparadas para a venda.

Foram apreendidas 388 pedras de crack, 430 pinos de cocaína e diversas porções de maconha de diferentes tipos.

Suspeito tentou fugir

De acordo com a polícia, no momento da abordagem dois usuários de drogas estavam no imóvel e foram detidos para averiguação.

O investigado teria tentado escapar pulando para residências vizinhas, mas foi localizado e capturado durante as buscas realizadas pelas equipes.

Com ele, os policiais encontraram uma pochete contendo R$ 419 em dinheiro, valor que também foi apreendido.

Câmeras monitoravam movimentação

Além dos entorpecentes, os agentes apreenderam uma balança de precisão e aparelhos celulares.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito utilizava um sistema de monitoramento por câmeras de segurança conectado a um aplicativo no celular para acompanhar a movimentação nas proximidades do imóvel.

Todo o material recolhido foi encaminhado para perícia.

Prisão em flagrante

Após a captura, o homem foi levado para a Delegacia de Polícia de Miguelópolis, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Na sequência, ele foi transferido para a Cadeia Pública de Franca, onde permanece à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia.

As investigações prosseguem para apurar possíveis desdobramentos relacionados à atividade criminosa.

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