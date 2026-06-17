Uma operação da Polícia Civil realizada nessa terça-feira, 16, resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas e na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes em Miguelópolis.

A ação integra a Operação São João e contou com a participação de policiais civis de Miguelópolis e Franca, além do apoio da Polícia Militar.

Segundo a Polícia Civil, a investigação reuniu elementos que embasaram o pedido de mandado de busca e apreensão, posteriormente autorizado pela Justiça. Durante o cumprimento da ordem judicial, os agentes localizaram centenas de porções de drogas já preparadas para a venda.