Veja o obituário desta quarta-feira, 17, em Franca:

Nome: Selma Maria de Jesus

Idade: 101 anos

Local do velório: São Vicente, sala 2

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Agnaldo Tristão

Idade: 58 anos

Local do velório: São Vicente, sala 11

Funerária: Santa Bárbara

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Restinga

Horário previsto do sepultamento: 15h