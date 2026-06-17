Veja o obituário desta quarta-feira, 17, em Franca:
Nome: Selma Maria de Jesus
Idade: 101 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Agnaldo Tristão
Idade: 58 anos
Local do velório: São Vicente, sala 11
Funerária: Santa Bárbara
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Restinga
Horário previsto do sepultamento: 15h
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