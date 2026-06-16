A Câmara Municipal de Franca aprovou, na sessão desta terça-feira, 16, dois projetos que homenageiam pessoas ligadas ao esporte e ao comércio da cidade. Os vereadores autorizaram a criação da Medalha Iranslav Neoral, destinada ao reconhecimento de contribuições ao jiu-jítsu, e oficializaram o nome “Irmãos Granero” para o novo Cepel (Centro Popular de Esportes e Lazer) que será construído no Jardim Aeroporto III.
Aprovadas, as iniciativas mobilizaram familiares e amigos dos homenageados, que acompanharam as votações no plenário.
Legado no jiu-jítsu
Cerca de seis meses após a morte de Iranslav Neoral, a Câmara aprovou a criação da medalha que leva o nome do jovem atleta. A honraria será concedida a atletas, professores, mestres, técnicos, projetos sociais, instituições e personalidades que contribuem para o fortalecimento do jiu-jítsu em Franca.
Iranslav morreu em 10 de dezembro de 2025, aos 24 anos, após sofrer duas paradas cardíacas. Conhecido no meio esportivo francano, atuava na formação de atletas e era reconhecido pelo trabalho desenvolvido com alunos da modalidade.
Durante a votação, familiares e amigos acompanharam a homenagem. Emocionado, o pai do atleta, Iaroslov Neoral, destacou a importância do reconhecimento. “É um reconhecimento do que ele fez em vida, nas competições, na entrega para as crianças e para os alunos”, afirmou.
A proposta é de autoria do vereador Marcelo Tidy (MDB), que relatou que a criação da medalha surgiu após conversas com a família e a busca por uma forma de preservar a memória do atleta.
“Quando pensamos em uma forma de homenagear o Iranslav, sugeri a criação da medalha. A família aprovou a ideia e hoje a Câmara reconhece o legado de um jovem que marcou muitas pessoas por meio do esporte”, disse.
Para Iaroslov, a homenagem também ajuda a manter vivo o legado deixado pelo filho. “O jiu-jítsu é transformador, é uma ferramenta de desenvolvimento humano. Fez isso na minha vida, na vida dos meus alunos e eu acredito que ainda vai fazer com muita gente”, afirmou.
Nome para o novo Cepel
A sessão também marcou a aprovação do projeto que denomina de “Irmãos Granero” o novo Cepel do Jardim Aeroporto III.
Antônio, conhecido como “Tunico”; Euripides; Francisco, chamado de “Chico” e Jair Granero foram responsáveis pela Rede Supermercados Granero, que chegou a ter oito lojas em Franca. Entre elas, os imóveis que hoje abrigam a Americanas, no Centro da cidade, e a Caixa Econômica Federal, na avenida Presidente Vargas, ao lado do Paço Municipal.
A homenagem foi acompanhada por integrantes da família Granero. Presente à votação, Sérgio Granero afirmou que recebeu a notícia com orgulho e emoção, por representar uma trajetória construída ao longo de décadas e ligada ao crescimento de Franca.
Segundo ele, a homenagem simboliza o reconhecimento de uma história construída ao lado da população francana, marcada pela atuação no comércio e pelo envolvimento com ações comunitárias.
“Só chegamos a ser a maior rede de supermercados do interior paulista graças à população francana”, afirmou o filho de Chico Granero.
Sérgio também destacou a importância de ver a contribuição dos irmãos Granero registrada em um equipamento voltado ao esporte e ao lazer, destinado a atender moradores da região.
Ambos os textos, após serem aprovados na Câmara, vão para análise do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), que poderão ser sancionados ou vetados.
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