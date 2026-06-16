A Câmara Municipal de Franca aprovou, na sessão desta terça-feira, 16, dois projetos que homenageiam pessoas ligadas ao esporte e ao comércio da cidade. Os vereadores autorizaram a criação da Medalha Iranslav Neoral, destinada ao reconhecimento de contribuições ao jiu-jítsu, e oficializaram o nome “Irmãos Granero” para o novo Cepel (Centro Popular de Esportes e Lazer) que será construído no Jardim Aeroporto III.

Aprovadas, as iniciativas mobilizaram familiares e amigos dos homenageados, que acompanharam as votações no plenário.

Legado no jiu-jítsu

Cerca de seis meses após a morte de Iranslav Neoral, a Câmara aprovou a criação da medalha que leva o nome do jovem atleta. A honraria será concedida a atletas, professores, mestres, técnicos, projetos sociais, instituições e personalidades que contribuem para o fortalecimento do jiu-jítsu em Franca.