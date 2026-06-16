O que foi mais difícil: concluir a reforma do prédio da antiga Estação Mogiana ou encontrar interessados em ocupá-lo? Apesar de totalmente revitalizado, o espaço continua de portas fechadas. O motivo é a falta de comerciantes dispostos a assumir os boxes e quiosques do Mercadão Municipal, projeto previsto para funcionar no local – mas que corre risco de não sair do papel.
A dificuldade em dar destino ao prédio reformado chegou à Câmara Municipal de Franca nesta terça-feira, 16. A “dor de cabeça” da secretária municipal de Desenvolvimento, Luciana Prado, foi alvo de críticas do vereador Gilson Pelizaro (PT), que apontou “equívocos” desde a concepção do projeto e questionou qual será a futura utilização do imóvel histórico.
“Essa história de arrumar meia dúzia de iluminados que acham que sabem tudo e não precisam consultar ninguém, que vão agradar projetos sem ter uma consulta. Vai dar nisso que deu”, disse o vereador em entrevista ao programa A Hora É Essa!, da Rádio Difusora, apresentado pelo jornalista Corrêa Neves Jr.
Pelizaro criticou a Prefeitura por não ter ouvido a população sobre qual deveria ser a destinação do prédio. “A sugestão que estou dando é que faça uma consulta popular. Veja o que a cidade e a região gostariam que aquele prédio fosse ocupado. Ali, poderia ser ponto de cultura, poderia ser ponto de entretenimento”.
Números que ilustram a preocupação
A Prefeitura investiu cerca de R$ 4 milhões na reforma do prédio, iniciada em 2022. A previsão era concluir a obra até o fim de 2023, mas a entrega ocorreu apenas no final de 2025, com dois anos de atraso.
Pelo projeto original, o Mercadão Municipal contaria com 26 espaços comerciais, sendo cinco quiosques, 20 boxes e um bar/café, além de um centro cultural. Os quiosques foram planejados para atividades de gastronomia e artesanato, enquanto os boxes seriam destinados, prioritariamente, à venda de hortifrutigranjeiros, temperos e utilidades domésticas.
Já o bar/café ocuparia dois ambientes: um salão de 81 metros quadrados, no espaço onde funcionava a Cometa, e uma área exclusiva para o café, com 34,5 metros quadrados. O projeto também prevê depósito, cozinha, dois banheiros e hall de acesso.
O Portal GCN/Sampi visitou as instalações em 17 de maio. O imóvel mantinha o aspecto de conservado, com pintura preservada, grades sem sinais de vandalismo e limpeza na área externa. Apesar do acúmulo natural de folhas e poeira causado pelo vento e pelo período sem utilização efetiva, não há marcas de abandono.
“Interesse inexpressivo”
Em resposta ao ofício de Pelizaro solicitando informações sobre o prédio, a secretária Lucimara do Prado informou que foram realizadas três licitações para a concessão onerosa dos boxes para exploração comercial. Segundo ela, apesar dos esforços de divulgação, apenas três boxes receberam propostas. “Interesse inexpressivo frente à capacidade do equipamento público”, disse.
Diante da baixa adesão, ainda segundo resposta ao requerimento, Lucimara informa que a Prefeitura “deliberou pela redestinação do imóvel para nova finalidade pública”, mas não informou qual será a sua destinação.
“Não houve correspondência por parte da iniciativa privada, o que inviabiliza a sustentabilidade econômica do modelo originalmente proposto. A manutenção de um espaço dessa natureza, com ocupação mínima, acarretaria custos operacionais desproporcionais, além de comprometer a atratividade e a funcionalidade do local”, disse a secretária em resposta ao requerimento, datado de 22 de abril.
Prefeitura de Franca
A reportagem procurou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, através do setor de Comunicação da Prefeitura, mas Luciana Prado não respondeu até o fechamento deste texto.
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