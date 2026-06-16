O que foi mais difícil: concluir a reforma do prédio da antiga Estação Mogiana ou encontrar interessados em ocupá-lo? Apesar de totalmente revitalizado, o espaço continua de portas fechadas. O motivo é a falta de comerciantes dispostos a assumir os boxes e quiosques do Mercadão Municipal, projeto previsto para funcionar no local – mas que corre risco de não sair do papel.

A dificuldade em dar destino ao prédio reformado chegou à Câmara Municipal de Franca nesta terça-feira, 16. A “dor de cabeça” da secretária municipal de Desenvolvimento, Luciana Prado, foi alvo de críticas do vereador Gilson Pelizaro (PT), que apontou “equívocos” desde a concepção do projeto e questionou qual será a futura utilização do imóvel histórico.

“Essa história de arrumar meia dúzia de iluminados que acham que sabem tudo e não precisam consultar ninguém, que vão agradar projetos sem ter uma consulta. Vai dar nisso que deu”, disse o vereador em entrevista ao programa A Hora É Essa!, da Rádio Difusora, apresentado pelo jornalista Corrêa Neves Jr.