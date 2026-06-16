16 de junho de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Homem morre após ser esfaqueado na Vila Rezende, em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Samu durante o atendimento da ocorrência; Polícia Militar está no local
Samu durante o atendimento da ocorrência; Polícia Militar está no local

Um homem de 35 anos morreu na noite desta terça-feira, 16, após ser esfaqueado na rua Orestes Tristão, na Vila Rezende, região Oeste de Franca. A vítima foi identificada como Leandro de Melo Ribeiro.

Segundo as informações apuradas no local, Leandro sofreu diversos golpes de faca. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e encontraram a vítima em estado grave.

Os socorristas iniciaram os procedimentos de emergência, mas, durante o atendimento, Leandro sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.

Prisões e investigação

Após a confirmação do óbito, o corpo foi encaminhado ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz” e, posteriormente, deverá ser levado ao IML (Instituto Médico Legal) para a realização dos exames de praxe.

O autor do crime, que seria primo da vítima, foi preso pela Polícia Militar logo após a ocorrência. Ele foi encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde o caso será apresentado e investigado.

Em atualização.

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