Um homem de 35 anos morreu na noite desta terça-feira, 16, após ser esfaqueado na rua Orestes Tristão, na Vila Rezende, região Oeste de Franca. A vítima foi identificada como Leandro de Melo Ribeiro.

Segundo as informações apuradas no local, Leandro sofreu diversos golpes de faca. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e encontraram a vítima em estado grave.

Os socorristas iniciaram os procedimentos de emergência, mas, durante o atendimento, Leandro sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.

Prisões e investigação