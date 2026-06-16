A taxação de produtos importados, a carga tributária sobre empresas brasileiras, o fortalecimento da indústria nacional e a competitividade do comércio eletrônico dominaram as respostas dos pré-candidatos na campanha Franca Tem Voz.

Ao responderem sobre os impactos da chamada "taxa das blusinhas" e as medidas necessárias para proteger a economia local, os participantes apresentaram diferentes propostas para estimular a geração de empregos, ampliar a competitividade das empresas e equilibrar a concorrência entre negócios nacionais e plataformas estrangeiras.

Vídeos semanais

Os pré-candidatos poderão apresentar semanalmente suas propostas e posicionamentos sobre temas considerados relevantes para a população. No caso dos postulantes à Câmara Federal, a equipe de reportagem do GCN enviará uma pergunta até às 10h das segundas-feiras. As respostas deverão ser encaminhadas em vídeo, com duração máxima de 45 segundos, até às 16h do mesmo dia. O material será reunido em uma publicação única no Instagram do GCN, acompanhada de texto jornalístico divulgado às terças-feiras. A ordem das respostas será alterada semana a semana.

O que disseram os pré-candidatos?