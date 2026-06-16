Marcelo Felipe Lopes Moraes, de 48 anos, está desaparecido desde a noite do último domingo, 14, em Franca. Segundo boletim de ocorrência, ele saiu de casa, no Jardim Petráglia, por volta das 19h10, e não retornou. A Polícia Civil registrou o caso como desaparecimento de pessoa e iniciou os procedimentos de apuração.
De acordo com o registro policial, Marcelo deixou a residência localizada na rua Emílio Bertone, no Jardim Petráglia, após uma discussão familiar. Desde então, familiares não conseguiram mais contato e desconhecem seu paradeiro.
Saiu apenas com documentos e uma mochila
Conforme relato da esposa à Polícia Civil, Marcelo saiu levando apenas seus documentos pessoais, uma troca de roupas e uma mochila cinza da marca Nike.
No momento do desaparecimento, ele vestia calça jeans clara e uma blusa de frio cinza com capuz. Essas são as características que a família divulga na tentativa de facilitar sua identificação por pessoas que possam tê-lo visto nos últimos dias.
O boletim de ocorrência foi registrado na tarde desta terça-feira, 16, na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
Ainda segundo o documento policial, Marcelo sofre de transtorno bipolar, ansiedade e depressão, realizando tratamento com medicamentos controlados.
A mulher Alessandra Alves de Moraes informou às autoridades que esta é a primeira vez que ele desaparece, o que aumentou a preocupação da família diante da falta de notícias desde domingo.
Apelo por informações
Familiares mobilizam amigos e moradores de Franca para ajudar nas buscas. Qualquer informação que possa contribuir para localizar Marcelo pode ser comunicada diretamente à mulher pelo telefone (16) 99331-0239 ou diretamente pelo 190.
A orientação é que qualquer informação, por menor que pareça, seja repassada à família para auxiliar na localização do desaparecido.
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