Marcelo Felipe Lopes Moraes, de 48 anos, está desaparecido desde a noite do último domingo, 14, em Franca. Segundo boletim de ocorrência, ele saiu de casa, no Jardim Petráglia, por volta das 19h10, e não retornou. A Polícia Civil registrou o caso como desaparecimento de pessoa e iniciou os procedimentos de apuração.

De acordo com o registro policial, Marcelo deixou a residência localizada na rua Emílio Bertone, no Jardim Petráglia, após uma discussão familiar. Desde então, familiares não conseguiram mais contato e desconhecem seu paradeiro.

Saiu apenas com documentos e uma mochila

Conforme relato da esposa à Polícia Civil, Marcelo saiu levando apenas seus documentos pessoais, uma troca de roupas e uma mochila cinza da marca Nike.