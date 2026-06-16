Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar prendeu cinco pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas na manhã desta terça-feira, 16, em São Joaquim da Barra e Morro Agudo, na região de Franca. Batizada de Operação São João, a ação foi coordenada pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), após investigações apontarem a atuação de uma associação criminosa nos dois municípios.

As investigações tiveram início a partir de denúncias anônimas que indicavam a atuação de um grupo voltado ao tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, durante as apurações foram reunidas provas que fundamentaram pedidos de busca e apreensão e de prisão preventiva.

A Justiça autorizou o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva. Durante a operação, cinco pessoas foram presas, sendo três em flagrante e duas por determinação judicial.

Drogas e materiais apreendidos