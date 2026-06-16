Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar prendeu cinco pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas na manhã desta terça-feira, 16, em São Joaquim da Barra e Morro Agudo, na região de Franca. Batizada de Operação São João, a ação foi coordenada pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), após investigações apontarem a atuação de uma associação criminosa nos dois municípios.
As investigações tiveram início a partir de denúncias anônimas que indicavam a atuação de um grupo voltado ao tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, durante as apurações foram reunidas provas que fundamentaram pedidos de busca e apreensão e de prisão preventiva.
A Justiça autorizou o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva. Durante a operação, cinco pessoas foram presas, sendo três em flagrante e duas por determinação judicial.
Drogas e materiais apreendidos
Nas buscas realizadas pelos policiais, foram encontrados diversos tipos de drogas e materiais utilizados na comercialização de entorpecentes. Entre os itens apreendidos estavam 83 microtubos contendo cocaína, sete porções da mesma droga, 118 gramas de crack e 76 gramas de maconha.
Além dos entorpecentes, os agentes localizaram sete celulares, R$ 231,50 em dinheiro, balanças de precisão, embalagens para fracionamento das drogas, facas, tesouras, uma carta manuscrita e um simulacro de arma de fogo.
Equipamentos serão analisados
A operação também resultou na apreensão de ferramentas e equipamentos que passarão por análise da Polícia Civil. Entre os materiais recolhidos estão uma esmerilhadeira, um compressor de ar, uma furadeira elétrica e um soprador de ar.
Os cinco presos foram encaminhados para a Cadeia Pública de São Joaquim da Barra, onde permanecem à disposição da Justiça.
As investigações continuam com o objetivo de identificar possíveis envolvidos e aprofundar a apuração sobre a atuação do grupo criminoso.
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