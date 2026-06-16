A Polícia Civil de Franca aguarda a conclusão de laudos periciais para finalizar o inquérito que apura a morte do cabeleireiro Mikael Santos Lima, de 29 anos. Nesta terça-feira, 16, o delegado Márcio Murari revelou um novo detalhe da investigação: todas as pontas dos dedos da vítima foram cortadas pelo autor do crime, possivelmente na tentativa de dificultar sua identificação.

Segundo o delegado, a informação foi repassada preliminarmente pelo médico legista e deverá ser confirmada nos laudos que ainda estão em elaboração.

“O autor cortou todas as pontas dos dedos da vítima, provavelmente para dificultar a identificação”, afirmou Murari durante entrevista.

Laudos são aguardados