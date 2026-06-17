A filha de Milton de Souza do Prado, de 44 anos, encontrado morto nessa terça-feira, 16, em uma chácara na zona sul de Franca, relatou os últimos momentos vividos ao lado do pai antes do crime que agora é investigado pela Polícia Civil.

Segundo Maria Isabel Oliveira Prado, de 21 anos, a família passou toda a segunda-feira, 15, reunida na propriedade onde Milton trabalhava como caseiro havia cerca de 12 anos.

De acordo com ela, a rotina do dia transcorreu normalmente, com compromissos em diferentes locais da região e retorno à chácara, onde permaneceram juntos durante grande parte do tempo.