A Câmara Municipal de Franca realiza nesta quarta-feira, 17, às 14h, uma audiência pública para discutir o projeto de lei que define novas regras de proteção ambiental e ocupação da Macrozona do Rio Canoas. O debate reunirá representantes do setor de desenvolvimento urbano, especialistas e interessados na proposta, que trata de uma das principais áreas de expansão urbana do município.

O encontro deverá contar com a participação de representantes da Aelo (Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano), que defendem alterações no texto em tramitação. Segundo a entidade, as mudanças propostas têm como objetivo conciliar a preservação ambiental da bacia com a viabilidade da urbanização e a ampliação da oferta de moradias.

Entre os pontos apresentados pelo setor estão a revisão de restrições consideradas excessivas, ajustes em áreas de preservação e a adoção de critérios técnicos voltados ao desempenho ambiental. De acordo com a associação, algumas exigências previstas na proposta podem elevar os custos dos empreendimentos e impactar diretamente o preço final dos imóveis.

Interesse habitacional