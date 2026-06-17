O Centro de Educação Infantil Santa Clara – "Joaquim Franco da Rocha" está com processo seletivo aberto para contratação de educador de apoio pedagógico em Franca. A oportunidade é destinada à atuação na educação infantil e prevê contratação em regime CLT, com salário de R$ 2.610, além de benefícios. As inscrições podem ser feitas até 19 de junho, exclusivamente por e-mail, mediante envio da documentação exigida em edital.

A vaga oferece vale-refeição de R$ 29,08 por dia trabalhado, vale-alimentação de R$ 215 mensais, assistência à saúde e vale-transporte, com desconto de 6% em folha de pagamento.

Para participar, é necessário ter formação em Licenciatura em Pedagogia, Curso Normal Superior ou Curso Normal em nível médio/Magistério com habilitação em educação infantil.