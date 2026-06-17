O Centro de Educação Infantil Santa Clara – "Joaquim Franco da Rocha" está com processo seletivo aberto para contratação de educador de apoio pedagógico em Franca. A oportunidade é destinada à atuação na educação infantil e prevê contratação em regime CLT, com salário de R$ 2.610, além de benefícios. As inscrições podem ser feitas até 19 de junho, exclusivamente por e-mail, mediante envio da documentação exigida em edital.
A vaga oferece vale-refeição de R$ 29,08 por dia trabalhado, vale-alimentação de R$ 215 mensais, assistência à saúde e vale-transporte, com desconto de 6% em folha de pagamento.
Para participar, é necessário ter formação em Licenciatura em Pedagogia, Curso Normal Superior ou Curso Normal em nível médio/Magistério com habilitação em educação infantil.
O profissional contratado cumprirá jornada de 44 horas semanais e terá atuação voltada ao acompanhamento pedagógico e ao cuidado de crianças, incluindo apoio às atividades escolares, incentivo à autonomia dos alunos, participação em ações pedagógicas e suporte a estudantes da Educação Especial.
Entre as atribuições também estão o acompanhamento da rotina escolar, auxílio no uso de materiais adaptados e tecnologias assistivas, apoio em atividades de alimentação e higiene, elaboração de relatórios e participação em reuniões e formações promovidas pela instituição.
Para se inscrever, os candidatos devem enviar currículo atualizado, comprovantes de experiência profissional, documento de identificação e comprovante de formação para o e-mail processoseletivoceisantaclara@gmail.com.
A seleção será realizada em três etapas: análise curricular, entrevista coletiva e individual em formato online e avaliação escrita/redação presencial.
O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
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