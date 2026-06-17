O sucesso do Franca Basquete não se limita às conquistas dentro de quadra. Além de formar equipes vencedoras, o clube também se consolidou como celeiro de treinadores que hoje comandam algumas das principais forças do basquete brasileiro.
Três ex-armadores que marcaram época com a camisa francana estão à frente de projetos importantes na modalidade: Demétrius Ferraciu, Fernando Penna e Helinho Garcia.
O mais recente movimento aconteceu no Rio de Janeiro. Demétrius, de 52 anos, foi oficializado como novo treinador do Flamengo para as próximas duas temporadas. Ele deixa o Paulistano para assumir o desafio de recolocar a equipe carioca entre as protagonistas do cenário nacional.
O Flamengo chega à nova temporada após a eliminação nas quartas de final do último NBB para o Brasília Basquete. A aposta da diretoria é justamente na tradição da escola francana para reconstruir o time e voltar a disputar títulos.
Carreira consolidada
Como treinador, Demétrius acumula passagens por equipes tradicionais como Minas Tênis Clube, Bauru Basket, Corinthians Basquete e Paulistano, além de ter integrado a comissão técnica da seleção brasileira.
Seu principal título como técnico foi conquistado na temporada 2016/17, quando comandou o Bauru na campanha que terminou com a conquista do NBB.
Penna segue em Mogi
Outro representante da tradição francana é Fernando Penna, de 42 anos. O treinador renovou contrato com o Mogi Basquete até 2028 e participará da reformulação da equipe para a próxima temporada.
A diretoria trabalha para montar um elenco mais competitivo e tem como objetivos reforços de peso, entre eles Georginho de Paula e Lucas Dias.
Helinho mantém hegemonia em Franca
Enquanto isso, Helinho Garcia segue escrevendo sua história à frente do Franca Basquete. Desde que assumiu o comando técnico da equipe, o treinador conquistou todos os títulos possíveis pelo clube e se tornou um dos nomes mais vitoriosos do basquete nacional.
Atual pentacampeão do NBB, o Franca já trabalha na montagem do elenco para a próxima temporada e promete manter uma equipe competitiva na busca por novas conquistas.
Legado dentro e fora das quadras
O que torna a trajetória dos três ainda mais simbólica é o fato de terem atuado juntos como armadores do Franca Basquete. Ídolos de uma geração, eles agora ajudam a espalhar pelo país a filosofia de jogo construída em uma das mais tradicionais escolas do basquete brasileiro.
Enquanto seguem caminhos diferentes, Demétrius, Penna e Helinho mantêm viva a influência de Franca dentro das quadras, agora na prancheta e na formação de novas equipes vencedoras.
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