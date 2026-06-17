O sucesso do Franca Basquete não se limita às conquistas dentro de quadra. Além de formar equipes vencedoras, o clube também se consolidou como celeiro de treinadores que hoje comandam algumas das principais forças do basquete brasileiro.

Três ex-armadores que marcaram época com a camisa francana estão à frente de projetos importantes na modalidade: Demétrius Ferraciu, Fernando Penna e Helinho Garcia.

O mais recente movimento aconteceu no Rio de Janeiro. Demétrius, de 52 anos, foi oficializado como novo treinador do Flamengo para as próximas duas temporadas. Ele deixa o Paulistano para assumir o desafio de recolocar a equipe carioca entre as protagonistas do cenário nacional.