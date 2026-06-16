A equipe paralímpica de atletismo de Franca conquistou quatro medalhas na segunda etapa nacional do Circuito Loterias Caixa, realizada no último fim de semana, em São Paulo. Além dos pódios, os atletas garantiram classificação para a próxima fase da competição.

Os atletas contam com apoio da Secretaria de Esporte e Cultura de Franca.

Os representantes francanos foram acompanhados pelo técnico Inaldo Wirz durante as disputas e se destacaram nas provas de arremesso de peso e lançamento de disco.