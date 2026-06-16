A equipe paralímpica de atletismo de Franca conquistou quatro medalhas na segunda etapa nacional do Circuito Loterias Caixa, realizada no último fim de semana, em São Paulo. Além dos pódios, os atletas garantiram classificação para a próxima fase da competição.
Os atletas contam com apoio da Secretaria de Esporte e Cultura de Franca.
Os representantes francanos foram acompanhados pelo técnico Inaldo Wirz durante as disputas e se destacaram nas provas de arremesso de peso e lançamento de disco.
No arremesso de peso, Clóvis Neto conquistou a medalha de ouro. Fabiano Dias ficou com a prata, enquanto Wesley Valim garantiu o bronze, completando a participação de destaque da equipe na modalidade.
Outro nome que se destacou foi Hugo Páscoa. Competindo no arremesso de peso e no lançamento de disco, ele conquistou duas medalhas de bronze durante a etapa.
Classificação garantida
Com os resultados alcançados em São Paulo, os quatro atletas asseguraram vaga para a próxima etapa nacional do Circuito Loterias Caixa, que reunirá competidores de diferentes regiões do país.
A data e o local da competição ainda serão divulgados pela organização.
O Circuito Loterias Caixa integra o calendário do atletismo paralímpico brasileiro e reúne atletas em busca de índices e classificação para etapas nacionais.
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