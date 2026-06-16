As obras antienchentes no Jardim Palmeiras, em Franca, avançaram para uma nova etapa com a instalação das aduelas de concreto em formato de “L” e a execução da estrutura de drenagem. A intervenção, realizada no Córrego do Engenho Queimado, tem como objetivo ampliar a capacidade de escoamento das águas e reduzir os riscos de enchentes na região.
O trecho em obras está sendo canalizado em uma extensão aproximada de 140 metros. O projeto prevê a implantação de aduelas com quatro metros de largura e dois metros de altura útil, além da abertura e instalação de bocas de lobo para a captação de águas pluviais e outros dispositivos que integram o sistema de drenagem.
Investimentos
De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, responsável pelo acompanhamento dos serviços, as intervenções fazem parte de um pacote de investimentos de R$ 40 milhões viabilizado por meio de parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal.
Os recursos também contemplam obras em outros dois pontos considerados estratégicos para o combate às enchentes na cidade: os córregos dos Bagres e Cubatão.
Outras intervenções
No Córrego dos Bagres, os trabalhos já estão em andamento e incluem o alargamento e o aprofundamento do canal na avenida Antônio Barbosa Filho.
Já a terceira obra antienchente prevista pelo município será executada em um trecho do Córrego Cubatão, nas proximidades do Viaduto Dona Quita.
Segundo a administração municipal, o conjunto das intervenções busca ampliar a capacidade de vazão dos cursos d’água e minimizar os riscos de transbordamentos e enchentes em áreas consideradas críticas de Franca.
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