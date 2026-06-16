As obras antienchentes no Jardim Palmeiras, em Franca, avançaram para uma nova etapa com a instalação das aduelas de concreto em formato de “L” e a execução da estrutura de drenagem. A intervenção, realizada no Córrego do Engenho Queimado, tem como objetivo ampliar a capacidade de escoamento das águas e reduzir os riscos de enchentes na região.

O trecho em obras está sendo canalizado em uma extensão aproximada de 140 metros. O projeto prevê a implantação de aduelas com quatro metros de largura e dois metros de altura útil, além da abertura e instalação de bocas de lobo para a captação de águas pluviais e outros dispositivos que integram o sistema de drenagem.

Investimentos

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, responsável pelo acompanhamento dos serviços, as intervenções fazem parte de um pacote de investimentos de R$ 40 milhões viabilizado por meio de parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal.