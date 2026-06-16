16 de junho de 2026
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INFRAESTRUTURA

Obra antienchente avança no Jardim Palmeiras

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Prefeitura de Franca
Serviços em execução no Jardim Palmeiras, em Franca
Serviços em execução no Jardim Palmeiras, em Franca

As obras antienchentes no Jardim Palmeiras, em Franca, avançaram para uma nova etapa com a instalação das aduelas de concreto em formato de “L” e a execução da estrutura de drenagem. A intervenção, realizada no Córrego do Engenho Queimado, tem como objetivo ampliar a capacidade de escoamento das águas e reduzir os riscos de enchentes na região.

O trecho em obras está sendo canalizado em uma extensão aproximada de 140 metros. O projeto prevê a implantação de aduelas com quatro metros de largura e dois metros de altura útil, além da abertura e instalação de bocas de lobo para a captação de águas pluviais e outros dispositivos que integram o sistema de drenagem.

Investimentos

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, responsável pelo acompanhamento dos serviços, as intervenções fazem parte de um pacote de investimentos de R$ 40 milhões viabilizado por meio de parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal.

Os recursos também contemplam obras em outros dois pontos considerados estratégicos para o combate às enchentes na cidade: os córregos dos Bagres e Cubatão.

Outras intervenções

No Córrego dos Bagres, os trabalhos já estão em andamento e incluem o alargamento e o aprofundamento do canal na avenida Antônio Barbosa Filho.

Já a terceira obra antienchente prevista pelo município será executada em um trecho do Córrego Cubatão, nas proximidades do Viaduto Dona Quita.

Segundo a administração municipal, o conjunto das intervenções busca ampliar a capacidade de vazão dos cursos d’água e minimizar os riscos de transbordamentos e enchentes em áreas consideradas críticas de Franca.

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