Agnaldo Tristão, de 58 anos, morreu após um grave acidente registrado na manhã desta terça-feira, 16, na rodovia Tancredo Neves, entre Franca e Claraval (MG). O motociclista colidiu na traseira de um caminhão que estava parado no acostamento devido a um problema mecânico.
Segundo informações do motorista do caminhão, o veículo apresentou defeito no cabo do acelerador e aguardava reparo no momento do acidente. O condutor acionou um mecânico para realizar o serviço e permaneceu no local durante toda a ocorrência. Ele não sofreu ferimentos.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, Agnaldo seguia pelo acostamento quando não percebeu a presença do caminhão parado e atingiu violentamente a traseira do veículo.
Vítima sofreu traumatismo craniano
Com o impacto, o motociclista sofreu traumatismo craniano grave. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e encontraram a vítima em estado gravíssimo.
Durante o atendimento, Agnaldo sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e foi encaminhado ao Hospital do Coração de Franca.
Segundo informações médicas, o paciente chegou à unidade hospitalar já em parada cardiorrespiratória. As equipes realizaram manobras de reanimação, mas ele não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada.
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