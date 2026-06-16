Agnaldo Tristão, de 58 anos, morreu após um grave acidente registrado na manhã desta terça-feira, 16, na rodovia Tancredo Neves, entre Franca e Claraval (MG). O motociclista colidiu na traseira de um caminhão que estava parado no acostamento devido a um problema mecânico.

Segundo informações do motorista do caminhão, o veículo apresentou defeito no cabo do acelerador e aguardava reparo no momento do acidente. O condutor acionou um mecânico para realizar o serviço e permaneceu no local durante toda a ocorrência. Ele não sofreu ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, Agnaldo seguia pelo acostamento quando não percebeu a presença do caminhão parado e atingiu violentamente a traseira do veículo.

Vítima sofreu traumatismo craniano