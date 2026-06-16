16 de junho de 2026
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MORTE NA RODOVIA

Motociclista morre após bater em caminhão parado em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Moto ficou destruída após bater na traseira do caminhão
Moto ficou destruída após bater na traseira do caminhão

Agnaldo Tristão, de 58 anos, morreu após um grave acidente registrado na manhã desta terça-feira, 16, na rodovia Tancredo Neves, entre Franca e Claraval (MG). O motociclista colidiu na traseira de um caminhão que estava parado no acostamento devido a um problema mecânico.

Segundo informações do motorista do caminhão, o veículo apresentou defeito no cabo do acelerador e aguardava reparo no momento do acidente. O condutor acionou um mecânico para realizar o serviço e permaneceu no local durante toda a ocorrência. Ele não sofreu ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, Agnaldo seguia pelo acostamento quando não percebeu a presença do caminhão parado e atingiu violentamente a traseira do veículo.

Vítima sofreu traumatismo craniano

Com o impacto, o motociclista sofreu traumatismo craniano grave. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e encontraram a vítima em estado gravíssimo.

Durante o atendimento, Agnaldo sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e foi encaminhado ao Hospital do Coração de Franca.

Segundo informações médicas, o paciente chegou à unidade hospitalar já em parada cardiorrespiratória. As equipes realizaram manobras de reanimação, mas ele não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada.

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