16 de junho de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Polícia Civil apreende 303 papelotes de cocaína em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Civil
Papelotes de cocaína e dinheiro apreendidos pela Polícia Civil
Papelotes de cocaína e dinheiro apreendidos pela Polícia Civil

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira, 16, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência na avenida Dom Pedro I, em Franca. Na ação, policiais civis localizaram 303 papelotes de cocaína e R$ 335 em espécie no interior do imóvel.

A operação foi realizada após denúncia anônima e diligências investigativas conduzidas pela Polícia Civil. Segundo a investigação, havia indícios de movimentação compatível com o tráfico de drogas, o que motivou a solicitação e a expedição do mandado judicial.

No cumprimento da ordem, os agentes encontraram os 303 papelotes de cocaína em posse direta do suspeito dentro da residência. Também foram apreendidos R$ 335 em dinheiro, localizados no mesmo cômodo.

Investigação

De acordo com a Polícia Civil, a quantidade de droga apreendida e a presença de dinheiro em espécie reforçaram os indícios da prática de tráfico de entorpecentes.

Diante das evidências encontradas durante a operação, foi lavrado o auto de prisão em flagrante do suspeito. A autoridade policial também apresentou representação para a conversão da prisão em preventiva, medida que será analisada pela Justiça.

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