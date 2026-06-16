Um homem de 30 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira, 16, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência na avenida Dom Pedro I, em Franca. Na ação, policiais civis localizaram 303 papelotes de cocaína e R$ 335 em espécie no interior do imóvel.

A operação foi realizada após denúncia anônima e diligências investigativas conduzidas pela Polícia Civil. Segundo a investigação, havia indícios de movimentação compatível com o tráfico de drogas, o que motivou a solicitação e a expedição do mandado judicial.

No cumprimento da ordem, os agentes encontraram os 303 papelotes de cocaína em posse direta do suspeito dentro da residência. Também foram apreendidos R$ 335 em dinheiro, localizados no mesmo cômodo.

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