A Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca completa 129 anos nesta terça-feira, 16, consolidada como uma das principais referências em atendimento de média e alta complexidade do interior paulista. Fundada em 1897, a instituição presta serviços por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e atende pacientes de Franca e de outras regiões do Estado de São Paulo.

Atualmente, o Grupo Santa Casa reúne o Hospital Geral, o Hospital do Câncer e o Hospital do Coração, com cobertura assistencial para 109 municípios paulistas, alcançando uma população estimada em cerca de 6 milhões de habitantes.

Certificação de excelência

Entre os reconhecimentos mais recentes está a certificação ONA 3 – Acreditado com Excelência para os três hospitais do grupo. A acreditação, concedida pela Organização Nacional de Acreditação, reconhece padrões relacionados à gestão, segurança do paciente e melhoria contínua dos serviços hospitalares.