A Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca completa 129 anos nesta terça-feira, 16, consolidada como uma das principais referências em atendimento de média e alta complexidade do interior paulista. Fundada em 1897, a instituição presta serviços por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e atende pacientes de Franca e de outras regiões do Estado de São Paulo.
Atualmente, o Grupo Santa Casa reúne o Hospital Geral, o Hospital do Câncer e o Hospital do Coração, com cobertura assistencial para 109 municípios paulistas, alcançando uma população estimada em cerca de 6 milhões de habitantes.
Certificação de excelência
Entre os reconhecimentos mais recentes está a certificação ONA 3 – Acreditado com Excelência para os três hospitais do grupo. A acreditação, concedida pela Organização Nacional de Acreditação, reconhece padrões relacionados à gestão, segurança do paciente e melhoria contínua dos serviços hospitalares.
A instituição também acumula outras certificações e reconhecimentos na área da saúde, como o AVC Angels Award Diamond (foto acima), a certificação Hospital Amigo da Criança, o título de Hospital de Ensino, a Certificação Ouro do Banco de Leite Humano e o Selo SUStentáveis.
Investimentos em tecnologia e infraestrutura
Nos últimos anos, a Santa Casa ampliou os investimentos em modernização tecnológica e infraestrutura hospitalar.
Entre os recursos implantados está o sistema de checagem beira-leito integrado aos carrinhos informatizados de medicação e ao prontuário eletrônico, permitindo a validação de informações em tempo real durante o atendimento aos pacientes.
Segundo a instituição, parte dos avanços estruturais foi viabilizada por meio de investimentos públicos e emendas parlamentares destinadas à aquisição de equipamentos e ampliação da capacidade assistencial.
Atendimento especializado
A Maternidade da Santa Casa está entre os serviços especializados oferecidos pelo grupo. Certificada pelo Ministério da Saúde como Hospital Amigo da Criança, a unidade desenvolve ações voltadas ao incentivo ao aleitamento materno e ao atendimento de gestantes e recém-nascidos em situações de maior complexidade.
Outro serviço de destaque é o Lactário, responsável pelo preparo de fórmulas e pelo suporte nutricional destinado a bebês internados.
História construída ao longo de mais de um século
Para o presidente voluntário da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, Dr. Sidnei Martins de Oliveira (foto abaixo), a trajetória da instituição é resultado da atuação conjunta de profissionais, gestores e da comunidade.
“Ao longo desses 129 anos, a Santa Casa de Franca construiu uma história baseada na solidariedade, na responsabilidade social e na busca permanente pela excelência. Os avanços conquistados são fruto da dedicação das equipes assistenciais, médicas, administrativas e de apoio, somados ao apoio dos poderes públicos, da iniciativa privada e da população”, afirmou.
Além da assistência hospitalar, o grupo também realiza a gestão de AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) em municípios do interior paulista, ampliando sua atuação na rede pública de saúde.
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