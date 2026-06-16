Dois caminhões furtados na cidade de Passos (MG) no fim de semana foram recuperados pela Polícia Militar nessa segunda-feira, 15, em Franca. Ambos transportavam cargas da plataforma Mercado Livre e foram encontrados sem os produtos.
De acordo com a PM, as equipes receberam informações de que os veículos furtados poderiam estar circulando por Franca. A partir da denúncia, foi iniciado um patrulhamento com o objetivo de localizar os caminhões.
Com o apoio do sistema de monitoramento, os policiais conseguiram identificar os dois veículos em diferentes pontos da cidade. Um caminhão Mercedes-Benz foi encontrado no bairro Planalto, enquanto um VW Constellation foi localizado no bairro Vera Cruz.
Segundo a corporação, quando os veículos foram encontrados, ambos já estavam vazios e sem as cargas que transportavam.
A ocorrência foi atendida pelos cabos Chagas e Fuentes. O caso será investigado para identificar os responsáveis pelo furto dos veículos e pelo desaparecimento das mercadorias.
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