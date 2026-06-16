16 de junho de 2026
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CARGA FURTADA

Caminhões furtados em Minas Gerais são encontrados em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Veículos recuperados pela Polícia Militar em Franca
Veículos recuperados pela Polícia Militar em Franca

Dois caminhões furtados na cidade de Passos (MG) no fim de semana foram recuperados pela Polícia Militar nessa segunda-feira, 15, em Franca. Ambos transportavam cargas da plataforma Mercado Livre e foram encontrados sem os produtos.

De acordo com a PM, as equipes receberam informações de que os veículos furtados poderiam estar circulando por Franca. A partir da denúncia, foi iniciado um patrulhamento com o objetivo de localizar os caminhões.

Com o apoio do sistema de monitoramento, os policiais conseguiram identificar os dois veículos em diferentes pontos da cidade. Um caminhão Mercedes-Benz foi encontrado no bairro Planalto, enquanto um VW Constellation foi localizado no bairro Vera Cruz.

Segundo a corporação, quando os veículos foram encontrados, ambos já estavam vazios e sem as cargas que transportavam.

A ocorrência foi atendida pelos cabos Chagas e Fuentes. O caso será investigado para identificar os responsáveis pelo furto dos veículos e pelo desaparecimento das mercadorias.

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