A Polícia Civil realizou na manhã desta terça-feira (16), em Franca, uma ação da Operação São João, que investiga um caso de disparo de arma de fogo de uso permitido. Durante o cumprimento de mandados judiciais, foram apreendidas munições e materiais relacionados ao armazenamento de armamento. Anteriormente, já havia sido apreendida a arma e mais munições.
A operação coordenada pelo delegado Leopoldo Gomes Novais, do 3º Distrito Policial de Franca, é resultado do avanço das investigações conduzidas por meio de inquérito policial instaurado para esclarecer as circunstâncias do caso.
Mandados foram autorizados pela Justiça
Com base nos elementos reunidos durante a apuração, a autoridade policial solicitou ao Poder Judiciário a expedição de dois mandados de busca domiciliar.
As medidas foram autorizadas com o objetivo de aprofundar a coleta de provas e localizar materiais de interesse para a investigação.
As diligências foram realizadas por equipes da CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca nos endereços indicados pelas investigações.
Munições foram apreendidas
Durante as buscas, os policiais localizaram e apreenderam 48 munições calibre .38, além de uma maleta utilizada para acondicionamento e transporte de armamento.
Segundo a Polícia Civil, os materiais foram incorporados ao inquérito policial e serão submetidos a exames periciais.
A expectativa é que os resultados contribuam para reforçar o conjunto probatório já reunido pelos investigadores.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações prosseguem para esclarecer completamente os fatos apurados no inquérito e identificar eventuais infrações penais relacionadas ao caso.
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