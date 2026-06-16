16 de junho de 2026
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AÇÃO POLICIAL

Operação São João apreende munições durante ação em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Civil
Arma de fogo e munições apreendidas pela Polícia Civil
Arma de fogo e munições apreendidas pela Polícia Civil

A Polícia Civil realizou na manhã desta terça-feira (16), em Franca, uma ação da Operação São João, que investiga um caso de disparo de arma de fogo de uso permitido. Durante o cumprimento de mandados judiciais, foram apreendidas munições e materiais relacionados ao armazenamento de armamento. Anteriormente, já havia sido apreendida a arma e mais munições.

A operação coordenada pelo delegado Leopoldo Gomes Novais, do 3º Distrito Policial de Franca, é resultado do avanço das investigações conduzidas por meio de inquérito policial instaurado para esclarecer as circunstâncias do caso.

Mandados foram autorizados pela Justiça

Com base nos elementos reunidos durante a apuração, a autoridade policial solicitou ao Poder Judiciário a expedição de dois mandados de busca domiciliar.

As medidas foram autorizadas com o objetivo de aprofundar a coleta de provas e localizar materiais de interesse para a investigação.

As diligências foram realizadas por equipes da CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca nos endereços indicados pelas investigações.

Munições foram apreendidas

Durante as buscas, os policiais localizaram e apreenderam 48 munições calibre .38, além de uma maleta utilizada para acondicionamento e transporte de armamento.

Segundo a Polícia Civil, os materiais foram incorporados ao inquérito policial e serão submetidos a exames periciais.

A expectativa é que os resultados contribuam para reforçar o conjunto probatório já reunido pelos investigadores.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações prosseguem para esclarecer completamente os fatos apurados no inquérito e identificar eventuais infrações penais relacionadas ao caso.

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