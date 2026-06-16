A Polícia Civil realizou na manhã desta terça-feira (16), em Franca, uma ação da Operação São João, que investiga um caso de disparo de arma de fogo de uso permitido. Durante o cumprimento de mandados judiciais, foram apreendidas munições e materiais relacionados ao armazenamento de armamento. Anteriormente, já havia sido apreendida a arma e mais munições.

A operação coordenada pelo delegado Leopoldo Gomes Novais, do 3º Distrito Policial de Franca, é resultado do avanço das investigações conduzidas por meio de inquérito policial instaurado para esclarecer as circunstâncias do caso.

Mandados foram autorizados pela Justiça

Com base nos elementos reunidos durante a apuração, a autoridade policial solicitou ao Poder Judiciário a expedição de dois mandados de busca domiciliar.