Um homem foi preso na noite dessa segunda-feira, 15, no bairro City Petrópolis, em Franca, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão ocorreu após uma perseguição policial que terminou com o investigado invadindo um apartamento durante a tentativa de fuga.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito conduzia um Honda New Civic pela avenida São Pedro quando percebeu a aproximação de uma viatura e iniciou fuga em alta velocidade.
Durante a perseguição, ele teria realizado manobras perigosas e quase colidido contra a viatura policial. A fuga terminou em um conjunto habitacional, onde o motorista abandonou o veículo ligado e com as portas abertas no estacionamento.
Suspeito entrou em apartamento para escapar
Após deixar o carro, o homem correu para um dos blocos do condomínio e entrou em um apartamento, onde acabou localizado e detido pelos policiais.
Durante a abordagem, os militares encontraram apenas um telefone celular e R$ 20 em moedas com o suspeito.
O morador do imóvel informou à polícia que não conhecia o homem e que residia no local com familiares.
Drogas foram encontradas em carro e residência
No interior do veículo abandonado, os policiais localizaram duas porções de maconha, uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e uma chave residencial.
Questionado, o suspeito afirmou que a droga encontrada no carro era destinada ao consumo próprio e negou envolvimento com o tráfico.
Durante a ocorrência, os policiais receberam informações sobre um endereço supostamente ligado ao investigado. Utilizando a chave encontrada no automóvel, a equipe teve acesso ao imóvel.
No local, foram apreendidas 24 porções de maconha, fragmentos da mesma droga, uma porção de cocaína, R$ 100 em dinheiro, uma balança de precisão, um cartão bancário e um caderno com anotações contendo nomes, datas e valores.
Segundo a polícia, o material pode indicar a contabilidade relacionada ao comércio de entorpecentes.
Investigado negou ligação com imóvel
Ao ser novamente questionado, o suspeito negou morar na residência.
Entretanto, os policiais relataram que já haviam observado o veículo utilizado por ele estacionado em frente ao imóvel durante patrulhamentos anteriores.
De acordo com a ocorrência, o investigado também não apresentou explicações para os objetos encontrados no local, incluindo um cartão bancário registrado em seu nome.
Prisão em flagrante
O veículo foi recolhido ao Pátio Modelo e todo o material apreendido foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária.
A autoridade policial determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e a apreensão dos entorpecentes e demais objetos localizados durante a ocorrência.
Acompanhado por sua advogada, o investigado exerceu o direito constitucional ao silêncio, informando que prestará esclarecimentos apenas em juízo.
Segundo o registro policial, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. O caso segue sob investigação.
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