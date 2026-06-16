16 de junho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
TRÁFICO E PRISÃO

Suspeito foge da PM, invade apartamento e acaba preso por tráfico

Por Ariane Jud | Da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Ariane Jud/GCN
Caso foi apresentado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca
Caso foi apresentado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca

Um homem foi preso na noite dessa segunda-feira, 15, no bairro City Petrópolis, em Franca, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão ocorreu após uma perseguição policial que terminou com o investigado invadindo um apartamento durante a tentativa de fuga.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito conduzia um Honda New Civic pela avenida São Pedro quando percebeu a aproximação de uma viatura e iniciou fuga em alta velocidade.

Durante a perseguição, ele teria realizado manobras perigosas e quase colidido contra a viatura policial. A fuga terminou em um conjunto habitacional, onde o motorista abandonou o veículo ligado e com as portas abertas no estacionamento.

Suspeito entrou em apartamento para escapar

Após deixar o carro, o homem correu para um dos blocos do condomínio e entrou em um apartamento, onde acabou localizado e detido pelos policiais.

Durante a abordagem, os militares encontraram apenas um telefone celular e R$ 20 em moedas com o suspeito.

O morador do imóvel informou à polícia que não conhecia o homem e que residia no local com familiares.

Drogas foram encontradas em carro e residência

No interior do veículo abandonado, os policiais localizaram duas porções de maconha, uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e uma chave residencial.

Questionado, o suspeito afirmou que a droga encontrada no carro era destinada ao consumo próprio e negou envolvimento com o tráfico.

Durante a ocorrência, os policiais receberam informações sobre um endereço supostamente ligado ao investigado. Utilizando a chave encontrada no automóvel, a equipe teve acesso ao imóvel.

No local, foram apreendidas 24 porções de maconha, fragmentos da mesma droga, uma porção de cocaína, R$ 100 em dinheiro, uma balança de precisão, um cartão bancário e um caderno com anotações contendo nomes, datas e valores.

Segundo a polícia, o material pode indicar a contabilidade relacionada ao comércio de entorpecentes.

Investigado negou ligação com imóvel

Ao ser novamente questionado, o suspeito negou morar na residência.

Entretanto, os policiais relataram que já haviam observado o veículo utilizado por ele estacionado em frente ao imóvel durante patrulhamentos anteriores.

De acordo com a ocorrência, o investigado também não apresentou explicações para os objetos encontrados no local, incluindo um cartão bancário registrado em seu nome.

Prisão em flagrante

O veículo foi recolhido ao Pátio Modelo e todo o material apreendido foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária.

A autoridade policial determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e a apreensão dos entorpecentes e demais objetos localizados durante a ocorrência.

Acompanhado por sua advogada, o investigado exerceu o direito constitucional ao silêncio, informando que prestará esclarecimentos apenas em juízo.

Segundo o registro policial, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. O caso segue sob investigação.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários