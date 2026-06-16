Um homem foi preso na noite dessa segunda-feira, 15, no bairro City Petrópolis, em Franca, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão ocorreu após uma perseguição policial que terminou com o investigado invadindo um apartamento durante a tentativa de fuga.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito conduzia um Honda New Civic pela avenida São Pedro quando percebeu a aproximação de uma viatura e iniciou fuga em alta velocidade.

Durante a perseguição, ele teria realizado manobras perigosas e quase colidido contra a viatura policial. A fuga terminou em um conjunto habitacional, onde o motorista abandonou o veículo ligado e com as portas abertas no estacionamento.

Suspeito entrou em apartamento para escapar