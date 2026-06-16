A Câmara Municipal de Franca vota, na sessão ordinária desta terça-feira, 16, dois projetos que prestam homenagens a personalidades ligadas ao esporte e ao comércio. As propostas criam a Medalha “Iranslav Neoral”, destinada a reconhecer contribuições ao jiu-jítsu, e denominam como “Irmãos Granero” o novo Cepel (Centro Popular de Esportes e Lazer) do Jardim Aeroporto III.

Medalha para o jiu-jítsu

De autoria do vereador Marcelo Tidy (MDB), o projeto institui a Medalha “Iranslav Neoral”, homenagem voltada a atletas, professores, mestres, técnicos, projetos sociais e personalidades que contribuam para o fortalecimento do jiu-jítsu em Franca.

A honraria leva o nome de Iranslav Neoral, atleta da Alicerce Escola de Jiu-Jítsu, localizada na avenida Paulo VI, no Jardim Alvorada. Ele atuava ao lado do pai e do irmão na equipe e morreu em 10 de dezembro de 2025, aos 24 anos, após sofrer duas paradas cardíacas.