16 de junho de 2026
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HOMENAGENS

Câmara vota medalha ‘Iranslav Neoral’ e Cepel ‘Irmãos Granero’

Por Pedro Baccelli | editor do Portal GCN/Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
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Arquivo/GCN
Iranslav Neoral morreu aos 24 anos
Iranslav Neoral morreu aos 24 anos

A Câmara Municipal de Franca vota, na sessão ordinária desta terça-feira, 16, dois projetos que prestam homenagens a personalidades ligadas ao esporte e ao comércio. As propostas criam a Medalha “Iranslav Neoral”, destinada a reconhecer contribuições ao jiu-jítsu, e denominam como “Irmãos Granero” o novo Cepel (Centro Popular de Esportes e Lazer) do Jardim Aeroporto III.

Medalha para o jiu-jítsu

De autoria do vereador Marcelo Tidy (MDB), o projeto institui a Medalha “Iranslav Neoral”, homenagem voltada a atletas, professores, mestres, técnicos, projetos sociais e personalidades que contribuam para o fortalecimento do jiu-jítsu em Franca.

A honraria leva o nome de Iranslav Neoral, atleta da Alicerce Escola de Jiu-Jítsu, localizada na avenida Paulo VI, no Jardim Alvorada. Ele atuava ao lado do pai e do irmão na equipe e morreu em 10 de dezembro de 2025, aos 24 anos, após sofrer duas paradas cardíacas.

Segundo a proposta, a medalha será concedida anualmente a pessoas e instituições que se destacam na promoção da modalidade no município.

Reconhecimento social

O texto também prevê o reconhecimento de projetos sociais que utilizam o jiu-jítsu como ferramenta de inclusão e transformação social.

A entrega da medalha deverá ocorrer em Sessão Solene da Câmara Municipal, preferencialmente em 12 de junho. As indicações serão feitas pelos vereadores e dependerão de aprovação do Plenário.

O número de homenageados em cada edição será definido pela Mesa Diretora, que também regulamentará o modelo da medalha, do diploma e demais características da honraria.

Família Granero dá nome a novo Cepel

Outro projeto em pauta propõe denominar como “Irmãos Granero” o novo Centro Popular de Esportes e Lazer, localizado no Jardim Aeroporto III.

A proposta é de autoria da vereadora Andréa Silva (Republicanos) e homenageia uma das famílias mais tradicionais do comércio francano.

A história da família teve início no começo do século passado, quando os imigrantes espanhóis Antônio Granero Lopes e Isabel Martins Sola se estabeleceram na região. Anos depois, já em Franca, surgiu a Casa Vitória, empreendimento que deu origem aos negócios conduzidos pelos irmãos Antônio, Eurípedes, Francisco e Jair Granero.

Ao longo dos anos, eles ampliaram as atividades da família e transformaram pequenas mercearias em uma das mais conhecidas redes supermercadistas da cidade. A Rede de Supermercados Granero chegou a operar oito lojas em diferentes regiões de Franca.

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