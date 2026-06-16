A 8ª edição da Festa das Nações da Iansa (Instituto de Apoio Nossa Senhora Aparecida) será realizada entre os dias 18 e 21 de junho, na Praça da Capelinha, em Franca, com entrada gratuita. O evento contará com atrações musicais, pratos típicos de diversos países, atividades para crianças e entrada gratuita. Toda a renda arrecadada será destinada à manutenção da nova sede da Casa de Apoio Iansa.

A programação tem início na quinta-feira, 18, com a Quinta Feliz e apresentação da banda Morada do Capiau. De quinta a sábado, as atividades começam a partir das 19h. Já no domingo, o evento será realizado das 11h às 17h.

Gastronomia e cultura

Conhecida por reunir diferentes tradições gastronômicas, a Festa das Nações oferecerá ao público pratos típicos de vários países, com pratos do Brasil, Itália, Portugal, Turquia, Japão e Estados Unidos. Entre os destaques, estão o frango à passarinho, arroz no arado, risoto, bolinho de bacalhau, yakissoba e hambúrguer. proporcionando uma experiência cultural e culinária para visitantes de Franca e região.