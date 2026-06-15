O Caniballs derrotou o Franca Carrascos por 28 a 8 em confronto válido pela SPFL (São Paulo Football League) - Série Ouro, nesse domingo, 14, às 14 horas, no Centro de Treinamento Touchdown, na capital paulista. Em uma partida marcada pela intensidade, a equipe vencedora conseguiu executar sua estratégia com eficiência nos momentos decisivos e construiu o placar ao longo do jogo.

Durante a partida, o Franca Carrascos buscou equilibrar as ações e manteve a competitividade até os minutos finais. A equipe foi para o jogo com desfalques importante e apesar do esforço da equipe francana, o Caniballs aproveitou melhor as oportunidades e confirmou a vitória.

Pelo lado dos Carrascos, o único touchdown da equipe foi anotado por Wellisson Messias, o Kinder, camisa 13. O ponto extra (XP) foi convertido por Gilberto "Dedão", camisa 62.

Trajetória dos Carrascos