15 de junho de 2026
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ELIMINADOS

Carrascos perdem para o Caniballs e se despedem da SPFL

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/@chi.cliques
Duelo entre Wellisson do Carrascos e Felps do Caniballs, durante a partida neste domingo em São Paulo
Duelo entre Wellisson do Carrascos e Felps do Caniballs, durante a partida neste domingo em São Paulo

O Caniballs derrotou o Franca Carrascos por 28 a 8 em confronto válido pela SPFL (São Paulo Football League) - Série Ouronesse domingo, 14, às 14 horas, no Centro de Treinamento Touchdown, na capital paulista. Em uma partida marcada pela intensidade, a equipe vencedora conseguiu executar sua estratégia com eficiência nos momentos decisivos e construiu o placar ao longo do jogo.

Durante a partida, o Franca Carrascos buscou equilibrar as ações e manteve a competitividade até os minutos finais. A equipe foi para o jogo com desfalques importante e apesar do esforço da equipe francana, o Caniballs aproveitou melhor as oportunidades e confirmou a vitória.

Pelo lado dos Carrascos, o único touchdown da equipe foi anotado por Wellisson Messias, o Kinder, camisa 13. O ponto extra (XP) foi convertido por Gilberto "Dedão", camisa 62.

Trajetória dos Carrascos

Na trajetória até os playoffs, o Carrascos sofreu apenas uma derrota, na única partida em Franca, diante do Leme Lizards, por 27 a 13.

Nas demais partidas, a equipe conquistou vitórias importantes. O time venceu o Avaré Lions por 23 a 14, superou o Agudos Guarás por 28 a 7 e encerrou a fase classificatória com uma atuação dominante diante do Assis Captains, aplicando uma goleada por 38 a 0, todas jogando fora de Franca.

Os resultados garantiram ao Carrascos a segunda posição do grupo para a sequência da competição.

A derrota na primeira partida dos Playoffs elimina o Franca Carrascos da competição. A equipe deve focar o planejamento para a próxima temporada. Já o Caniballs comemora mais um resultado positivo na competição e segue vivo na busca pelo classificação até a Série Diamante.

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