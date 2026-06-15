O Caniballs derrotou o Franca Carrascos por 28 a 8 em confronto válido pela SPFL (São Paulo Football League) - Série Ouro, nesse domingo, 14, às 14 horas, no Centro de Treinamento Touchdown, na capital paulista. Em uma partida marcada pela intensidade, a equipe vencedora conseguiu executar sua estratégia com eficiência nos momentos decisivos e construiu o placar ao longo do jogo.
Durante a partida, o Franca Carrascos buscou equilibrar as ações e manteve a competitividade até os minutos finais. A equipe foi para o jogo com desfalques importante e apesar do esforço da equipe francana, o Caniballs aproveitou melhor as oportunidades e confirmou a vitória.
Pelo lado dos Carrascos, o único touchdown da equipe foi anotado por Wellisson Messias, o Kinder, camisa 13. O ponto extra (XP) foi convertido por Gilberto "Dedão", camisa 62.
Trajetória dos Carrascos
Na trajetória até os playoffs, o Carrascos sofreu apenas uma derrota, na única partida em Franca, diante do Leme Lizards, por 27 a 13.
Nas demais partidas, a equipe conquistou vitórias importantes. O time venceu o Avaré Lions por 23 a 14, superou o Agudos Guarás por 28 a 7 e encerrou a fase classificatória com uma atuação dominante diante do Assis Captains, aplicando uma goleada por 38 a 0, todas jogando fora de Franca.
Os resultados garantiram ao Carrascos a segunda posição do grupo para a sequência da competição.
A derrota na primeira partida dos Playoffs elimina o Franca Carrascos da competição. A equipe deve focar o planejamento para a próxima temporada. Já o Caniballs comemora mais um resultado positivo na competição e segue vivo na busca pelo classificação até a Série Diamante.
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