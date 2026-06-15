A Polícia Civil prendeu um homem de 22 anos durante a Operação São João, deflagrada em Aramina para combater o tráfico de drogas no município. A ação foi realizada após meses de investigação vinculada à Delegacia Seccional de Franca, e resultou ainda na apreensão de entorpecentes durante o cumprimento de mandados judiciais.

Ao longo dos trabalhos, os policiais utilizaram técnicas especializadas de polícia judiciária para reunir elementos relacionados às atividades investigadas.

Entre as medidas adotadas, houve a análise de dados extraídos de um aparelho celular apreendido com o investigado. O material passou por processamento pericial e análise de inteligência, permitindo a elaboração de um relatório circunstanciado com indícios da prática reiterada de tráfico de drogas.

Mandados judiciais