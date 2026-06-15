15 de junho de 2026
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DROGAS

Operação São João prende suspeito de tráfico na região

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/PC
Celular e drogas apreendidas em Aramina, na região de Franca
Celular e drogas apreendidas em Aramina, na região de Franca

A Polícia Civil prendeu um homem de 22 anos durante a Operação São João, deflagrada em Aramina para combater o tráfico de drogas no município. A ação foi realizada após meses de investigação vinculada à Delegacia Seccional de Franca, e resultou ainda na apreensão de entorpecentes durante o cumprimento de mandados judiciais.

Ao longo dos trabalhos, os policiais utilizaram técnicas especializadas de polícia judiciária para reunir elementos relacionados às atividades investigadas.

Entre as medidas adotadas, houve a análise de dados extraídos de um aparelho celular apreendido com o investigado. O material passou por processamento pericial e análise de inteligência, permitindo a elaboração de um relatório circunstanciado com indícios da prática reiterada de tráfico de drogas.

Mandados judiciais

Com base nos elementos reunidos durante a apuração, a autoridade policial representou ao Poder Judiciário pela expedição de mandado de busca domiciliar e prisão temporária do investigado. As medidas foram deferidas pelo Juízo competente.

Para o cumprimento das ordens judiciais, foi montada uma operação integrada com apoio de equipes da Polícia Civil de Igarapava e da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Ação integrada

Segundo a Polícia Civil, as diligências foram realizadas com êxito, culminando na prisão do investigado e na apreensão de entorpecentes, reforçando os elementos probatórios já reunidos ao longo da investigação.

De acordo com a corporação, a Operação São João integra as ações de enfrentamento ao tráfico de drogas e destaca a utilização de ferramentas de inteligência policial e a integração entre as forças de segurança para a produção de provas e responsabilização dos envolvidos.

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