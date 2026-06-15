Um motociclista de 22 anos morreu na manhã de domingo (14) após sofrer um acidente na BR-146, em Passos (MG). A vítima foi identificada como Isaias Henrique Paula.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o jovem seguia pela rodovia no sentido Passos–Bom Jesus da Penha quando perdeu o controle da direção da motocicleta no km 350 da estrada.

Após sair da pista, o veículo colidiu contra um barranco às margens da rodovia.

Vítima foi encontrada fora da pista