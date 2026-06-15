15 de junho de 2026
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TRAGÉDIA

Motociclista de 22 anos morre ao sair da pista e atingir barranco

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar Rodoviária
Motociclista morre após sair da pista e bater em barranco na BR-146, em Passos
Motociclista morre após sair da pista e bater em barranco na BR-146, em Passos

Um motociclista de 22 anos morreu na manhã de domingo (14) após sofrer um acidente na BR-146, em Passos (MG). A vítima foi identificada como Isaias Henrique Paula.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o jovem seguia pela rodovia no sentido Passos–Bom Jesus da Penha quando perdeu o controle da direção da motocicleta no km 350 da estrada.

Após sair da pista, o veículo colidiu contra um barranco às margens da rodovia.

Vítima foi encontrada fora da pista

Quando as equipes de atendimento chegaram ao local, encontraram a motocicleta caída fora da faixa de rolamento. O motociclista estava a alguns metros do ponto de impacto.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para prestar socorro, mas apenas constatou a morte da vítima.

Polícia apura causas do acidente

A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos técnicos para levantamento das circunstâncias do acidente.

Após a conclusão dos procedimentos, o corpo foi liberado para a funerária responsável.

A motocicleta foi entregue aos familiares após o encerramento da ocorrência.

As causas que levaram o motociclista a perder o controle da direção ainda não foram esclarecidas e serão investigadas pelas autoridades.

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