Um motociclista de 22 anos morreu na manhã de domingo (14) após sofrer um acidente na BR-146, em Passos (MG). A vítima foi identificada como Isaias Henrique Paula.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o jovem seguia pela rodovia no sentido Passos–Bom Jesus da Penha quando perdeu o controle da direção da motocicleta no km 350 da estrada.
Após sair da pista, o veículo colidiu contra um barranco às margens da rodovia.
Vítima foi encontrada fora da pista
Quando as equipes de atendimento chegaram ao local, encontraram a motocicleta caída fora da faixa de rolamento. O motociclista estava a alguns metros do ponto de impacto.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para prestar socorro, mas apenas constatou a morte da vítima.
Polícia apura causas do acidente
A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos técnicos para levantamento das circunstâncias do acidente.
Após a conclusão dos procedimentos, o corpo foi liberado para a funerária responsável.
A motocicleta foi entregue aos familiares após o encerramento da ocorrência.
As causas que levaram o motociclista a perder o controle da direção ainda não foram esclarecidas e serão investigadas pelas autoridades.
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