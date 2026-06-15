A Prefeitura de Franca vai consultar a população sobre a possível implantação do estacionamento rotativo, conhecido como Área Azul, em trechos das avenidas Brasil e Presidente Vargas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 15, pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB).
As duas avenidas estão entre os principais corredores comerciais da cidade e concentram grande fluxo de veículos diariamente. Segundo o prefeito, a proposta surgiu após solicitação de comerciantes da região, mas a decisão dependerá da manifestação popular.
“Recebemos uma solicitação de comerciantes para que fossem implantadas vagas de estacionamento rotativo nessas áreas. Antes de decidir, queremos ouvir você”, afirmou Alexandre Ferreira em vídeo divulgado nas redes sociais.
Consulta pública será aberta
De acordo com o prefeito, o link para participação, além das informações e regras da consulta pública, será publicado nesta terça-feira, 16, no Diário Oficial do Município.
A proposta prevê que a continuidade do projeto dependerá do resultado da consulta.
“Se a maioria concordar, seguimos em frente. Se não, para por aqui. Quem decide é você”, declarou.
Benefícios apontados pela Prefeitura
Ao defender a medida, Alexandre Ferreira afirmou que o sistema de estacionamento rotativo pode facilitar o acesso de consumidores ao comércio local e aumentar a rotatividade das vagas.
“O rotativo facilita. Você que vai comprar alguma coisa chega, estaciona e sai. Agiliza a sua vida”, disse.
Segundo ele, a proposta também pode beneficiar os comerciantes ao ampliar a disponibilidade de vagas próximas aos estabelecimentos.
“Também facilita para o comerciante. Ele vai ter próximo, na frente da empresa dele, uma vaga para as pessoas estacionarem, fazer suas compras com segurança e ir embora para casa”, acrescentou.
Como funciona a Área Azul
Atualmente, o serviço de estacionamento rotativo em Franca é terceirizado. A tarifa é de R$ 3 por hora, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 12h.
Ao final do anúncio, o prefeito reforçou o convite para que a população participe da consulta pública.
“Participe, nos ajude. Juntos, a gente segue fazendo da nossa cidade uma das melhores para se viver do Brasil”, afirmou.
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