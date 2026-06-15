A Prefeitura de Franca vai consultar a população sobre a possível implantação do estacionamento rotativo, conhecido como Área Azul, em trechos das avenidas Brasil e Presidente Vargas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 15, pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB).

As duas avenidas estão entre os principais corredores comerciais da cidade e concentram grande fluxo de veículos diariamente. Segundo o prefeito, a proposta surgiu após solicitação de comerciantes da região, mas a decisão dependerá da manifestação popular.

“Recebemos uma solicitação de comerciantes para que fossem implantadas vagas de estacionamento rotativo nessas áreas. Antes de decidir, queremos ouvir você”, afirmou Alexandre Ferreira em vídeo divulgado nas redes sociais.

Consulta pública será aberta