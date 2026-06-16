A francana Sophia da Silva Requi, de 9 anos, conquistou o título de 1ª Princesa Infantil de Franca após participar das seletivas de um concurso de beleza infantil e garantiu vaga na final estadual, que será realizada em São Bernardo do Campo, no final do ano. A classificação veio após a semifinal realizada em Campinas, no último dia 31 de maio, reunindo candidatas de diversas cidades.

A etapa semifinal definiu as classificações para as categorias Miss Mirim, Miss Infantil e Miss Juvenil, além das respectivas princesas. Sophia disputou a categoria infantil e foi escolhida como 1ª Princesa de Franca.

A próxima fase reunirá as candidatas classificadas de todo o estado. De acordo com a família, as dez primeiras colocadas de cada categoria avançarão para a disputa nacional do concurso.

Orgulho francano