A francana Sophia da Silva Requi, de 9 anos, conquistou o título de 1ª Princesa Infantil de Franca após participar das seletivas de um concurso de beleza infantil e garantiu vaga na final estadual, que será realizada em São Bernardo do Campo, no final do ano. A classificação veio após a semifinal realizada em Campinas, no último dia 31 de maio, reunindo candidatas de diversas cidades.
A etapa semifinal definiu as classificações para as categorias Miss Mirim, Miss Infantil e Miss Juvenil, além das respectivas princesas. Sophia disputou a categoria infantil e foi escolhida como 1ª Princesa de Franca.
A próxima fase reunirá as candidatas classificadas de todo o estado. De acordo com a família, as dez primeiras colocadas de cada categoria avançarão para a disputa nacional do concurso.
Orgulho francano
Moradora do Jardim Paineiras, em Franca, Sophia recebe o apoio da família e de amigos durante a preparação para a final. Os pais destacam o orgulho pela conquista e ressaltam a dedicação da menina ao longo do processo seletivo. A jovem foi recebida pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB) em seu gabinete, após a conquista do título de 1ª Princesa Infantil.
Segundo a família, Sophia nunca realizou curso de passarela, mas sempre demonstrou interesse pelo universo dos concursos. Com disciplina, ensaios e desenvoltura, conseguiu alcançar a classificação para a etapa decisiva.
"Ela fala com orgulho que ama Franca. É uma menina doce, dedicada e muito empenhada em tudo o que faz", relatam os familiares.
Torcida para a final
Além de Sophia, outras candidatas de Franca também conquistaram classificações em diferentes categorias durante a semifinal. Como é o caso de Eloah Victoria, que foi eleita Miss Franca e disputará final estadual.
Agora, a expectativa da família está voltada para a disputa em São Bernardo do Campo, onde Sophia representará Franca na busca por uma vaga na etapa nacional do concurso.
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