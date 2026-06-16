O reitor do Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia (MG), Padre Dione Piza, esteve em Portugal no último dia 12 de junho para uma visita ao reitor do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, Padre Carlos Cabecinhas. O encontro teve como foco o fortalecimento da relação entre os dois santuários e a troca de experiências ligadas à missão pastoral desenvolvida junto aos peregrinos.
Realizada no Santuário de Fátima, a reunião proporcionou uma ampla conversa sobre os desafios e as particularidades da gestão de grandes centros de peregrinação. Com anos de experiência à frente de um dos mais reconhecidos destinos religiosos do mundo, Padre Carlos compartilhou reflexões e contribuições relacionadas à administração e à condução pastoral desses espaços de fé.
Pontos em comum
Embora separados por milhares de quilômetros, os santuários de Fátima e de Santa Rita de Cássia compartilham características semelhantes. Ambos são dedicados à acolhida de peregrinos e à vivência da devoção popular, sem estarem ligados diretamente a comunidades paroquiais específicas.
Enquanto o santuário português recebe milhões de fiéis movidos pela devoção a Nossa Senhora de Fátima, o complexo religioso mineiro se consolidou como referência para os devotos de Santa Rita de Cássia, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis.
Símbolos de fé e fraternidade
Durante a visita, Padre Dione entregou ao reitor português um álbum fotográfico com registros da história e da trajetória do Santuário de Santa Rita de Cássia. O sacerdote também presenteou Padre Carlos com pétalas de rosas - símbolo tradicional da devoção à santa - e um terço dedicado a Santa Rita.
A aproximação entre os dois santuários ganha ainda mais significado por uma coincidência no calendário religioso. O Novenário de Santa Rita tem início em 13 de maio, mesma data em que a Igreja celebra Nossa Senhora de Fátima.
Convite para conhecer o santuário mineiro
Ao final do encontro, Padre Dione convidou Padre Carlos Cabecinhas para visitar o Santuário de Santa Rita de Cássia, em Minas Gerais. Reconhecido como o maior santuário do mundo dedicado à Santa das Causas Impossíveis, o local recebe anualmente milhares de peregrinos vindos de diferentes regiões do país.
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