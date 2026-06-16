O reitor do Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia (MG), Padre Dione Piza, esteve em Portugal no último dia 12 de junho para uma visita ao reitor do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, Padre Carlos Cabecinhas. O encontro teve como foco o fortalecimento da relação entre os dois santuários e a troca de experiências ligadas à missão pastoral desenvolvida junto aos peregrinos.

Realizada no Santuário de Fátima, a reunião proporcionou uma ampla conversa sobre os desafios e as particularidades da gestão de grandes centros de peregrinação. Com anos de experiência à frente de um dos mais reconhecidos destinos religiosos do mundo, Padre Carlos compartilhou reflexões e contribuições relacionadas à administração e à condução pastoral desses espaços de fé.

Pontos em comum

Embora separados por milhares de quilômetros, os santuários de Fátima e de Santa Rita de Cássia compartilham características semelhantes. Ambos são dedicados à acolhida de peregrinos e à vivência da devoção popular, sem estarem ligados diretamente a comunidades paroquiais específicas.