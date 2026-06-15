15 de junho de 2026
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REGIÃO CENTRAL

Carro roda e bate em placa após caminhão ignorar 'pare' em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Após batida, carro rodou e atingiu placa de sinalização
Após batida, carro rodou e atingiu placa de sinalização

Um acidente de trânsito registrado no início da tarde desta segunda-feira, 15, no Jardim Consolação, em Franca, por pouco não terminou em tragédia. Um caminhão avançou a sinalização de parada obrigatória e provocou uma colisão no cruzamento das ruas Chile e Ouvidor Freire.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver o caminhão trafegando pela rua Chile quando o motorista desrespeita a placa de pare e invade o cruzamento.

No mesmo instante, um Volkswagen Nivus seguia pela rua Ouvidor Freire, via preferencial, e acaba atingido pelo caminhão.

Carro rodou e atingiu placa

Com a força da colisão, o Nivus rodou na pista, subiu na calçada e derrubou uma placa de sinalização.

A estrutura ficou danificada e o veículo sofreu grandes avarias.

As imagens mostram que, apesar da violência do impacto, o acidente não envolveu outros veículos ou pedestres que passavam pelo local.

Motorista saiu ilesa

Apesar do susto e dos danos materiais, a motorista do Volkswagen Nivus não ficou ferida.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades de trânsito.

O caso reforça a importância do respeito à sinalização viária, especialmente em cruzamentos urbanos, onde a desobediência à parada obrigatória está entre as principais causas de colisões.

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