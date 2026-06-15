Um acidente de trânsito registrado no início da tarde desta segunda-feira, 15, no Jardim Consolação, em Franca, por pouco não terminou em tragédia. Um caminhão avançou a sinalização de parada obrigatória e provocou uma colisão no cruzamento das ruas Chile e Ouvidor Freire.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver o caminhão trafegando pela rua Chile quando o motorista desrespeita a placa de pare e invade o cruzamento.

No mesmo instante, um Volkswagen Nivus seguia pela rua Ouvidor Freire, via preferencial, e acaba atingido pelo caminhão.

Carro rodou e atingiu placa