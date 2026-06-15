15 de junho de 2026
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Câmera flagra carro perdendo controle na Rio Amazonas, em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Por pouco motorista não invadiu pista contrária, antes de bater em placa
Por pouco motorista não invadiu pista contrária, antes de bater em placa

Imagens de câmeras de segurança divulgadas nesta segunda-feira, 15, mostram o momento em que um motorista perdeu o controle da direção e bateu contra um poste na avenida Rio Amazonas, em Franca. O acidente aconteceu no início da tarde de domingo, 14.

Nas gravações, o veículo aparece trafegando em alta velocidade no sentido bairro São Joaquim. Ao se aproximar do trecho de subida em direção ao shopping, o motorista perde o controle da direção e invade o canteiro central da avenida.

Carro atravessou canteiro antes da colisão

As imagens mostram a grama e a terra sendo arremessadas enquanto o automóvel percorre o canteiro desgovernado.

Antes da colisão, o veículo ainda desvia de algumas árvores e de uma placa de sinalização. Em seguida, atinge violentamente um poste às margens da via.

Motorista saiu ileso

Com a força do impacto, a frente do carro ficou completamente destruída.

Apesar dos danos materiais e da violência da batida, o motorista não sofreu ferimentos.

Após a colisão, o veículo permaneceu atravessado na pista, ocupando parte da avenida no sentido contrário e exigindo atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo local.

Polícia registrou ocorrência

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e realizar a sinalização da via, garantindo a segurança no trânsito até a retirada do veículo.

As circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle da direção não foram informadas.

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