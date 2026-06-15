Imagens de câmeras de segurança divulgadas nesta segunda-feira, 15, mostram o momento em que um motorista perdeu o controle da direção e bateu contra um poste na avenida Rio Amazonas, em Franca. O acidente aconteceu no início da tarde de domingo, 14.

Nas gravações, o veículo aparece trafegando em alta velocidade no sentido bairro São Joaquim. Ao se aproximar do trecho de subida em direção ao shopping, o motorista perde o controle da direção e invade o canteiro central da avenida.

Carro atravessou canteiro antes da colisão

As imagens mostram a grama e a terra sendo arremessadas enquanto o automóvel percorre o canteiro desgovernado.