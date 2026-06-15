Imagens de câmeras de segurança divulgadas nesta segunda-feira, 15, mostram o momento em que um motorista perdeu o controle da direção e bateu contra um poste na avenida Rio Amazonas, em Franca. O acidente aconteceu no início da tarde de domingo, 14.
Nas gravações, o veículo aparece trafegando em alta velocidade no sentido bairro São Joaquim. Ao se aproximar do trecho de subida em direção ao shopping, o motorista perde o controle da direção e invade o canteiro central da avenida.
Carro atravessou canteiro antes da colisão
As imagens mostram a grama e a terra sendo arremessadas enquanto o automóvel percorre o canteiro desgovernado.
Antes da colisão, o veículo ainda desvia de algumas árvores e de uma placa de sinalização. Em seguida, atinge violentamente um poste às margens da via.
Motorista saiu ileso
Com a força do impacto, a frente do carro ficou completamente destruída.
Apesar dos danos materiais e da violência da batida, o motorista não sofreu ferimentos.
Após a colisão, o veículo permaneceu atravessado na pista, ocupando parte da avenida no sentido contrário e exigindo atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo local.
Polícia registrou ocorrência
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e realizar a sinalização da via, garantindo a segurança no trânsito até a retirada do veículo.
As circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle da direção não foram informadas.
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