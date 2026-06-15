Um motociclista ficou ferido na manhã deste domingo, 14, após se envolver em um acidente de trânsito na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, em Franca. Uma câmera de segurança registrou o momento da colisão.
Nas imagens, é possível ver quando o motociclista faz a rotatória para acessar a avenida Chafic Facury. No mesmo instante, um carro que seguia no sentido contrário da avenida avança o sinal de pare existente no cruzamento e entra na via.
Sem tempo para desviar, o motociclista atinge a lateral do veículo e é arremessado com o impacto.
Apesar da violência da batida, o rapaz sofreu apenas escoriações. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Aeroporto, onde recebeu atendimento médico.
A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.
O caso chama a atenção para os riscos do desrespeito à sinalização de trânsito, uma das principais causas de acidentes em cruzamentos urbanos
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