15 de junho de 2026
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Motociclista é arremessado após carro avançar pare no Noêmia

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Carro bateu em motoqueiro que fazia rotatória na avenida São Vicente
Carro bateu em motoqueiro que fazia rotatória na avenida São Vicente

Um motociclista ficou ferido na manhã deste domingo, 14, após se envolver em um acidente de trânsito na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, em Franca. Uma câmera de segurança registrou o momento da colisão.

Nas imagens, é possível ver quando o motociclista faz a rotatória para acessar a avenida Chafic Facury. No mesmo instante, um carro que seguia no sentido contrário da avenida avança o sinal de pare existente no cruzamento e entra na via.

Sem tempo para desviar, o motociclista atinge a lateral do veículo e é arremessado com o impacto.

Apesar da violência da batida, o rapaz sofreu apenas escoriações. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Aeroporto, onde recebeu atendimento médico.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.

O caso chama a atenção para os riscos do desrespeito à sinalização de trânsito, uma das principais causas de acidentes em cruzamentos urbanos

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