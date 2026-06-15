Um motociclista ficou ferido na manhã deste domingo, 14, após se envolver em um acidente de trânsito na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, em Franca. Uma câmera de segurança registrou o momento da colisão.

Nas imagens, é possível ver quando o motociclista faz a rotatória para acessar a avenida Chafic Facury. No mesmo instante, um carro que seguia no sentido contrário da avenida avança o sinal de pare existente no cruzamento e entra na via.

Sem tempo para desviar, o motociclista atinge a lateral do veículo e é arremessado com o impacto.