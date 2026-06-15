15 de junho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
BATIA NA MULHER

Homem é preso por violência doméstica e posse ilegal de arma

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Militar
Homem foi preso com revólver e munições após ameaçar mulher
Homem foi preso com revólver e munições após ameaçar mulher

Um homem foi preso em flagrante na tarde desse domingo, 14, em Igarapava, pelos crimes de violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar, equipes que atuavam pela Atividade Delegada foram acionadas para atender uma ocorrência de agressão envolvendo um casal.

No local, a vítima relatou aos policiais que vinha sofrendo agressões do marido há algum tempo. Ela também afirmou que, em determinadas ocasiões, o suspeito teria utilizado uma arma de fogo para fazer ameaças.

Arma foi localizada pela polícia

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais questionaram o homem sobre a existência da arma mencionada pela vítima.

De acordo com a PM, ele confessou possuir o armamento e indicou onde o objeto estava guardado.

A arma foi apreendida e encaminhada para as providências periciais e investigativas.

Prisão em flagrante

Após a constatação dos fatos, o suspeito foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava.

A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo.

O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

A Polícia Civil irá apurar as circunstâncias das agressões denunciadas pela vítima e dar continuidade às investigações do caso.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários