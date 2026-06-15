Um homem foi preso em flagrante na tarde desse domingo, 14, em Igarapava, pelos crimes de violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar, equipes que atuavam pela Atividade Delegada foram acionadas para atender uma ocorrência de agressão envolvendo um casal.

No local, a vítima relatou aos policiais que vinha sofrendo agressões do marido há algum tempo. Ela também afirmou que, em determinadas ocasiões, o suspeito teria utilizado uma arma de fogo para fazer ameaças.