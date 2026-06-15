Um homem foi preso em flagrante na tarde desse domingo, 14, em Igarapava, pelos crimes de violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo.
Segundo a Polícia Militar, equipes que atuavam pela Atividade Delegada foram acionadas para atender uma ocorrência de agressão envolvendo um casal.
No local, a vítima relatou aos policiais que vinha sofrendo agressões do marido há algum tempo. Ela também afirmou que, em determinadas ocasiões, o suspeito teria utilizado uma arma de fogo para fazer ameaças.
Arma foi localizada pela polícia
Durante o atendimento da ocorrência, os policiais questionaram o homem sobre a existência da arma mencionada pela vítima.
De acordo com a PM, ele confessou possuir o armamento e indicou onde o objeto estava guardado.
A arma foi apreendida e encaminhada para as providências periciais e investigativas.
Prisão em flagrante
Após a constatação dos fatos, o suspeito foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava.
A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo.
O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
A Polícia Civil irá apurar as circunstâncias das agressões denunciadas pela vítima e dar continuidade às investigações do caso.
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