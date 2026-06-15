A inadimplência segue como um dos principais desafios para a saúde financeira das empresas brasileiras. Atualmente, mais de 81 milhões de consumidores possuem alguma restrição de crédito no país, cenário que impacta diretamente o fluxo de caixa, a capacidade de investimento e o crescimento dos negócios.

Para ajudar os empresários a enfrentarem essa realidade, a ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) passa a oferecer o AC Recupera, uma solução especializada em recuperação de crédito que combina tecnologia, segurança jurídica e baixo custo operacional: dívidas de até 90 dias podem ser encaminhadas sem custo para a empresa, enquanto títulos entre 91 e 365 dias possuem taxa operacional de R$ 5.

O serviço foi desenvolvido especialmente para atender micro, pequenas e médias empresas que enfrentam dificuldades para recuperar valores em aberto e nem sempre dispõem de uma estrutura própria de cobrança. Por meio do AC Recupera, 60% das dívidas são reavidas no prazo inicial de 90 dias.

“O dinheiro que está parado em dívidas faz falta para o caixa das empresas. Muitas vezes, o empresário já prestou o serviço ou entregou o produto, mas não consegue receber. O AC Recupera foi criado justamente para facilitar esse processo, oferecendo uma alternativa acessível, eficiente e segura para recuperar esses recursos”, afirma o presidente da ACIF, Fernando Rached Jorge.

Recuperação rápida e processo simplificado

A plataforma funciona de forma 100% digital. O empresário cadastra a dívida no sistema e toda a tramitação é conduzida de maneira automatizada, reduzindo burocracias e custos operacionais.

O diferencial está na recuperação amigável do crédito. Antes da efetivação do protesto, o devedor é intimado e possui prazo para regularizar a pendência. Na maioria dos casos, o pagamento ocorre ainda nesta fase, evitando medidas mais severas e preservando o relacionamento comercial.

Além disso, o devedor pode quitar o débito por diferentes meios, incluindo boleto, DDA e cartão de crédito, tornando o processo mais simples para todas as partes envolvidas.

O que pode ser recuperado?

O AC Recupera permite a cobrança e protesto de diversos tipos de débitos, entre eles cheques, duplicatas, notas promissórias, contratos de prestação de serviços, confissões de dívida, contratos de aluguel, taxas condominiais; mensalidades escolares e mensalidades de serviços de saúde.

Mais segurança para quem vende

Além de aumentar as chances de recuperação dos valores, o protesto oferece respaldo jurídico e visibilidade à cobrança. Trata-se da única forma legal de restrição pública da dívida, fator que contribui significativamente para a regularização dos débitos.

Para Fernando Rached Jorge, a chegada do AC Recupera reforça o compromisso da ACIF de oferecer soluções práticas para os desafios do empresariado.

“A ACIF trabalha para que o empresário tenha acesso a ferramentas que gerem resultados concretos. Recuperar crédito significa recuperar capital de giro, capacidade de investimento e tranquilidade para continuar crescendo. O AC Recupera chega para ser mais um importante aliado dos nossos associados nesse processo”, diz.

Empresários interessados em conhecer o serviço podem entrar em contato com a ACIF e agendar uma apresentação da ferramenta por meio do telefone (16) 99963 8870, também disponível pelo link de WhatsApp https://wa.me/16999638870