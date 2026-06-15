Uma mudança no depoimento do advogado que denunciou ter sido agredido durante uma festa em Franca provocou uma reviravolta na investigação da Polícia Civil. Após prestar uma nova versão dos fatos na manhã desta segunda-feira (15), a vítima levou à revogação das prisões preventivas de Ronny Hernandes Alves dos Santos e Leonardo Carrijo Machado.

Os dois investigados compareceram à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) acompanhados da advogada de defesa após a decisão.

Inicialmente, o advogado havia informado à polícia que foi agredido por quatro homens e que seu veículo teria sido levado pelo grupo após o episódio. O relato serviu de base para a expedição dos mandados de prisão.

Vítima aponta apenas um agressor