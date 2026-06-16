Um moto clube de Franca realizou, no último sábado, 13, a entrega de alimentos e roupas para a Clínica Terapêutica Recomeçar, instituição que atua no acolhimento e recuperação de pessoas em tratamento. A iniciativa teve como objetivo auxiliar a manutenção dos atendimentos prestados pela entidade.
A ação foi promovida pela divisão de Franca do Insanos Moto Clube, após a clínica procurar o departamento social da organização em busca de apoio. Segundo Fernando Marinho Ribeiro, de 51 anos, diretor da divisão francana, a mobilização envolveu integrantes e parceiros do grupo.
“Sensibilizados com a situação, mobilizamos nossos irmãos e parceiros para arrecadar e entregar os alimentos, contribuindo para que a clínica continue desenvolvendo seu importante trabalho de recuperação e reinserção social”, afirmou.
Arrecadação de alimentos e roupas
A entrega ocorreu entre 14h30 e 16h. De acordo com o levantamento realizado pelo moto clube, foram doados cerca de 80 quilos de alimentos e aproximadamente 300 peças de roupas masculinas.
Entre os itens arrecadados estavam arroz, feijão, óleo, macarrão, açúcar, sal, molho de tomate, farinha e outros produtos que compõem a cesta básica.
Ações sociais
Segundo Fernando Ribeiro, a solidariedade faz parte das atividades desenvolvidas pelo Insanos Moto Clube, que promove ações voltadas ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade, instituições sociais, hospitais e campanhas de arrecadação.
“Somente no último ano, foram realizadas mais de 20 mil ações sociais em todo o mundo, demonstrando o compromisso da irmandade com a responsabilidade social e o auxílio ao próximo. Mais do que compartilhar a paixão pelas motocicletas, buscamos fazer a diferença na sociedade por meio de atitudes concretas”, destacou.
Para o diretor, a entrega representa mais do que uma doação material. “Seguiremos firmes em nossa missão de servir à comunidade, honrando os princípios que norteiam nossa irmandade e fortalecendo os laços de solidariedade por onde passamos”, concluiu.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.