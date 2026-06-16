16 de junho de 2026
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SOLIDARIEDADE

Moto clube doa 80 kg de alimentos a clínica de reabilitação

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Insanos Moto Clube durante ação em prol de clínica de reabilitação
Insanos Moto Clube durante ação em prol de clínica de reabilitação

Um moto clube de Franca realizou, no último sábado, 13, a entrega de alimentos e roupas para a Clínica Terapêutica Recomeçar, instituição que atua no acolhimento e recuperação de pessoas em tratamento. A iniciativa teve como objetivo auxiliar a manutenção dos atendimentos prestados pela entidade.

A ação foi promovida pela divisão de Franca do Insanos Moto Clube, após a clínica procurar o departamento social da organização em busca de apoio. Segundo Fernando Marinho Ribeiro, de 51 anos, diretor da divisão francana, a mobilização envolveu integrantes e parceiros do grupo.

“Sensibilizados com a situação, mobilizamos nossos irmãos e parceiros para arrecadar e entregar os alimentos, contribuindo para que a clínica continue desenvolvendo seu importante trabalho de recuperação e reinserção social”, afirmou.

Arrecadação de alimentos e roupas

A entrega ocorreu entre 14h30 e 16h. De acordo com o levantamento realizado pelo moto clube, foram doados cerca de 80 quilos de alimentos e aproximadamente 300 peças de roupas masculinas.

Entre os itens arrecadados estavam arroz, feijão, óleo, macarrão, açúcar, sal, molho de tomate, farinha e outros produtos que compõem a cesta básica.

Ações sociais

Segundo Fernando Ribeiro, a solidariedade faz parte das atividades desenvolvidas pelo Insanos Moto Clube, que promove ações voltadas ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade, instituições sociais, hospitais e campanhas de arrecadação.

“Somente no último ano, foram realizadas mais de 20 mil ações sociais em todo o mundo, demonstrando o compromisso da irmandade com a responsabilidade social e o auxílio ao próximo. Mais do que compartilhar a paixão pelas motocicletas, buscamos fazer a diferença na sociedade por meio de atitudes concretas”, destacou.

Para o diretor, a entrega representa mais do que uma doação material. “Seguiremos firmes em nossa missão de servir à comunidade, honrando os princípios que norteiam nossa irmandade e fortalecendo os laços de solidariedade por onde passamos”, concluiu.

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