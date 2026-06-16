Um moto clube de Franca realizou, no último sábado, 13, a entrega de alimentos e roupas para a Clínica Terapêutica Recomeçar, instituição que atua no acolhimento e recuperação de pessoas em tratamento. A iniciativa teve como objetivo auxiliar a manutenção dos atendimentos prestados pela entidade.

A ação foi promovida pela divisão de Franca do Insanos Moto Clube, após a clínica procurar o departamento social da organização em busca de apoio. Segundo Fernando Marinho Ribeiro, de 51 anos, diretor da divisão francana, a mobilização envolveu integrantes e parceiros do grupo.

“Sensibilizados com a situação, mobilizamos nossos irmãos e parceiros para arrecadar e entregar os alimentos, contribuindo para que a clínica continue desenvolvendo seu importante trabalho de recuperação e reinserção social”, afirmou.

Arrecadação de alimentos e roupas