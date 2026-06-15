O Franca Basquete manifestou pesar pela morte de seis jogadores e um integrante da comissão técnica da equipe sub-19 da Adeju (Associação Desportiva e Cultural de Juazeiro do Norte), vítimas de um acidente de ônibus ocorrido na madrugada desta segunda-feira, 15, no Ceará.
O capotamento aconteceu nas proximidades de Tauá, município localizado a cerca de 342 quilômetros de Fortaleza. O ônibus transportava 40 pessoas e retornava para Juazeiro do Norte após a participação da equipe em um torneio disputado em Sobral.
Além das sete mortes confirmadas, ao menos 30 pessoas ficaram feridas, segundo informações divulgadas pelas autoridades.
Franca presta solidariedade
Em publicação nas redes sociais, o Franca Basquete prestou solidariedade aos familiares, amigos e integrantes da equipe cearense.
“Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos, companheiros de equipe, treinadores e todos os envolvidos, desejando força e acolhimento para enfrentar uma perda tão difícil”, informou o clube.
A equipe francana também destacou que as vítimas eram jovens atletas que construíam suas trajetórias no esporte.
“O basquete é uma grande família. Hoje, nos unimos em respeito à memória desses jovens que tinham dedicação e paixão pelo esporte”, publicou.
Comoção no basquete brasileiro
A tragédia gerou manifestações de solidariedade de diversas entidades esportivas e instituições ligadas ao basquete nacional.
Entre elas estão o Ministério do Esporte, a CBB (Confederação Brasileira de Basketball), a LNB (Liga Nacional de Basquete), a Federação Cearense de Basquete, além de clubes como o Corinthians e órgãos do Governo do Ceará.
Em nota, a LNB ressaltou a união da comunidade esportiva diante da tragédia.
“Neste momento de dor, o basquete brasileiro se une em solidariedade às famílias, amigos, companheiros de equipe, treinadores e a toda a comunidade impactada pela perda dos jovens atletas, além de desejar pronta recuperação aos feridos”, publicou a entidade responsável pela organização do NBB.
Jovens voltavam de competição
A delegação retornava para Juazeiro do Norte após disputar um torneio em Sobral quando o acidente ocorreu.
As circunstâncias do capotamento deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
A tragédia provocou comoção entre atletas, dirigentes e torcedores de todo o país, que prestaram homenagens às vítimas nas redes sociais ao longo do dia.
As vítimas
- Marcos Miguel da Silva, 22 anos, comissão técnica, equipe sub-19.
- Henrique Ferreira Bezerra, 17 anos, atleta, equipe sub-19.
- João Paulo Sampaio de Alencar, 18 anos, atleta, equipe sub-19.
- Luiz José de Morais Neto, 18 anos, atleta, equipe sub-19.
- Cauã Rodrigues Fratta, 16 anos, atleta, equipe sub-19.
- Jonatas Samuel dos Santos Lopes, 15 anos, atleta, equipe sub-15.
- Matheus Henrique Ferreira Martins, 15 anos, atleta, equipe sub-15.
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