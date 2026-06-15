O Franca Basquete manifestou pesar pela morte de seis jogadores e um integrante da comissão técnica da equipe sub-19 da Adeju (Associação Desportiva e Cultural de Juazeiro do Norte), vítimas de um acidente de ônibus ocorrido na madrugada desta segunda-feira, 15, no Ceará.

O capotamento aconteceu nas proximidades de Tauá, município localizado a cerca de 342 quilômetros de Fortaleza. O ônibus transportava 40 pessoas e retornava para Juazeiro do Norte após a participação da equipe em um torneio disputado em Sobral.

Além das sete mortes confirmadas, ao menos 30 pessoas ficaram feridas, segundo informações divulgadas pelas autoridades.