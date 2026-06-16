Uma motociclista de 26 anos ficou ferida após um acidente de trânsito registrado no dia 12 de junho, no cruzamento da avenida Eufrásia Monteiro Petráglia com a rua Francisco Goya, em Franca. O motorista de um carro envolvido na colisão fugiu sem prestar socorro à vítima.

Segundo informações apuradas no local, um Volkswagen Gol quadrado, possivelmente de cor vinho, teria avançado a preferencial e atingido uma motocicleta Honda CG 160 Titan conduzida por Patrícia Ingridy Nunes do Nascimento. Com a força do impacto, a jovem foi arremessada ao solo.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima para a Santa Casa de Franca. De acordo com familiares, Patrícia chegou inconsciente à unidade hospitalar, apresentando escoriações e uma fratura no braço esquerdo.