16 de junho de 2026
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FUGIU

Motociclista fica ferida após carro avançar preferencial e fugir

Por Ariane Jud | Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Militar
Foto do local do acidente, no Residencial Nova Franca
Foto do local do acidente, no Residencial Nova Franca

Uma motociclista de 26 anos ficou ferida após um acidente de trânsito registrado no dia 12 de junho, no cruzamento da avenida Eufrásia Monteiro Petráglia com a rua Francisco Goya, em Franca. O motorista de um carro envolvido na colisão fugiu sem prestar socorro à vítima.

Segundo informações apuradas no local, um Volkswagen Gol quadrado, possivelmente de cor vinho, teria avançado a preferencial e atingido uma motocicleta Honda CG 160 Titan conduzida por Patrícia Ingridy Nunes do Nascimento. Com a força do impacto, a jovem foi arremessada ao solo.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima para a Santa Casa de Franca. De acordo com familiares, Patrícia chegou inconsciente à unidade hospitalar, apresentando escoriações e uma fratura no braço esquerdo.

Após a colisão, o condutor do veículo deixou o local sem prestar assistência, situação que será investigada pelas autoridades.

O caso foi registrado e segue sob investigação. Informações que possam auxiliar na identificação do motorista podem ser repassadas às forças de segurança.

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