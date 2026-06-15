A Justiça de Franca revogou as prisões preventivas de cinco acusados apontados pelo Ministério Público como integrantes de uma organização criminosa investigada por falsificação, adulteração e comercialização ilegal de agrotóxicos. A decisão foi tomada no âmbito da Operação Pesticida, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), que resultou na prisão de 21 pessoas em dezembro de 2025 e no fechamento de laboratórios e gráficas clandestinas na região.

Segundo a denúncia do Ministério Público, os investigados atuariam em uma estrutura voltada à produção, armazenamento e venda de agrotóxicos falsificados ou sem registro, além da prática de lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Operação apreendeu armas e fechou laboratórios

As prisões preventivas haviam sido decretadas para garantir a ordem pública e preservar a instrução criminal.