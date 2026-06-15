15 de junho de 2026
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SUSTO

Moto invade cruzamento e bate em carro na av. Presidente Vargas

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Ariane Jud/GCN
Viatura do Samu durante o atendimento da ocorrência; carro com a porta amassada após a colisão
Viatura do Samu durante o atendimento da ocorrência; carro com a porta amassada após a colisão

Uma colisão entre uma motocicleta Honda NXR Bros e um Chevrolet Classic provocou danos materiais e deixou um motociclista ferido na tarde desta segunda-feira, 15, no cruzamento das avenidas Presidente Vargas e Brasil, em Franca. O condutor da moto recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no local e foi liberado sem necessidade de encaminhamento ao hospital.

O acidente envolveu um Chevrolet Classic cinza, conduzido por um homem de 51 anos, e uma motocicleta Honda NXR Bros preta, pilotada por um gráfico de 38 anos.

Segundo relatos colhidos no local, o motorista do Classic seguia pela avenida Presidente Vargas, no sentido Centro–bairro, quando a motocicleta tentou cruzar a via. O motociclista estava em uma loja localizada na esquina das avenidas e saiu para acessar a faixa oposta da Presidente Vargas sem observar o trânsito.

Danos nos veículos

Com o impacto, a porta do Classic ficou amassada, o retrovisor foi arrancado e parte do para-brisa quebrou. A motocicleta também sofreu avarias.

Apesar dos danos, tanto o carro quanto a moto permaneceram em condições de rodagem.

Atendimento

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada e prestou atendimento ao motociclista ainda no local do acidente.

Após a avaliação médica, ele foi liberado e não precisou ser encaminhado para atendimento hospitalar. Os veículos foram liberados após o registro da ocorrência.

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