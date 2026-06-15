15 de junho de 2026
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Fiscalização autua imóveis por falta de calçada em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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N. Fradique/GCN
Calçada irregular em área central de Franca
Calçada irregular em área central de Franca

A Prefeitura de Franca notificou proprietários de imóveis para que realizem a construção ou o reparo de calçadas em diferentes regiões da cidade, principalmente no Jardim Três Colinas. A medida foi oficializada por meio de Auto de Infração e Imposição de Multa emitido pelo Setor de Fiscalização de Obras.

Segundo o município, vistorias identificaram imóveis sem passeio público ou com calçadas em condições inadequadas de conservação, situação considerada irregular pelo Código de Obras e Edificações de Franca.

A infração está prevista no artigo 59 da Lei Municipal nº 371/2021, que estabelece a responsabilidade dos proprietários pela manutenção dos passeios em frente aos imóveis.

Prazo para adequação

Os responsáveis notificados terão prazo de 16 dias úteis, contados a partir da publicação oficial, para executar as obras necessárias.

As intervenções deverão seguir as normas de acessibilidade previstas pela ABNT NBR 9050, especialmente as exigências relacionadas à circulação segura de pedestres.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo é garantir melhores condições de mobilidade urbana e acessibilidade para a população.

Multa pode chegar a R$ 872

Caso as adequações não sejam realizadas dentro do prazo estabelecido, os proprietários estarão sujeitos à aplicação de multa correspondente a 10 UFMFs (Unidades Fiscais do Município de Franca).

Atualmente, o valor da penalidade é de R$ 872.

A legislação também assegura aos notificados o direito de apresentar recurso administrativo no prazo de cinco dias após a publicação do auto de infração.

O procedimento deve ser realizado junto à Prefeitura por meio da plataforma SEI Cidades.

Imóveis em diferentes bairros

A maior parte dos imóveis notificados está localizada no Jardim Três Colinas. Também há registros de autuações no Jardim Aeroporto III.

A relação inclui proprietários pessoas físicas, empresas e administradoras de imóveis.

Segundo a administração municipal, a ação faz parte do trabalho de fiscalização urbana e busca assegurar o cumprimento das normas de acessibilidade e conservação dos passeios públicos em Franca.

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