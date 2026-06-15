A Prefeitura de Franca notificou proprietários de imóveis para que realizem a construção ou o reparo de calçadas em diferentes regiões da cidade, principalmente no Jardim Três Colinas. A medida foi oficializada por meio de Auto de Infração e Imposição de Multa emitido pelo Setor de Fiscalização de Obras.

Segundo o município, vistorias identificaram imóveis sem passeio público ou com calçadas em condições inadequadas de conservação, situação considerada irregular pelo Código de Obras e Edificações de Franca.

A infração está prevista no artigo 59 da Lei Municipal nº 371/2021, que estabelece a responsabilidade dos proprietários pela manutenção dos passeios em frente aos imóveis.

Prazo para adequação