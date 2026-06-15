A assistente social Eliane Rodrigues Alves Junqueira, aos 71 anos, morreu neste domingo, 14, em Franca. A causa da morte não foi divulgada pela família. Servidora pública municipal, ela atuou na Prefeitura de Franca e por equipamentos culturais do município.

Eliane trabalhou na Secretaria de Ação Social da Prefeitura de Franca durante 15 anos. No período em que esteve na administração municipal, entre 2001 e 2016, chegou a ocupar o cargo de chefe de setor.

Além da atuação na área social, também desenvolveu atividades na Pinacoteca Municipal e no Museu Histórico Municipal Casa de Cariolano.

Família e despedida