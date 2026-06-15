A assistente social Eliane Rodrigues Alves Junqueira, aos 71 anos, morreu neste domingo, 14, em Franca. A causa da morte não foi divulgada pela família. Servidora pública municipal, ela atuou na Prefeitura de Franca e por equipamentos culturais do município.
Eliane trabalhou na Secretaria de Ação Social da Prefeitura de Franca durante 15 anos. No período em que esteve na administração municipal, entre 2001 e 2016, chegou a ocupar o cargo de chefe de setor.
Além da atuação na área social, também desenvolveu atividades na Pinacoteca Municipal e no Museu Histórico Municipal Casa de Cariolano.
Família e despedida
Eliane era casada com Mauro Horácio, ex-assessor parlamentar da Câmara Municipal de Franca.
O velório e o sepultamento foram realizados neste domingo, 14, no Cemitério da Saudade, em Franca.
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