15 de junho de 2026
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Carro tomba após batida em cruzamento da Voluntários da Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Carro prata tomba após colisão no bairro Estação, em Franca
Carro prata tomba após colisão no bairro Estação, em Franca

Uma colisão entre dois carros registrada neste domingo, 14, terminou com um dos veículos tombado no cruzamento das ruas Voluntários da Franca e Gonçalves Dias, no bairro Estação, em Franca. Apesar do impacto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Imagens de câmeras de segurança mostram que um carro prata seguia pela rua Voluntários da Franca, no sentido Centro–Estação, quando foi atingido por um carro preto que trafegava pela rua Gonçalves Dias.

Com a força da batida na traseira, o veículo prata perdeu o controle da direção e tombou sobre a via. Já o carro preto ficou com a frente destruída.

Um dos motoristas teria avançado o sinal vermelho existente no cruzamento, provocando o acidente. No entanto, não é possível identificar pelas imagens qual dos veículos desrespeitou a sinalização.

Após o acidente, um homem de camisa vermelha que estava na rua correu para ajudar o motorista envolvido no acidente.

Circunstâncias serão investigadas

Apesar do susto, os ocupantes dos veículos não sofreram ferimentos. Os danos foram apenas materiais.

A ocorrência foi registrada, e as circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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