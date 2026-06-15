Uma colisão entre dois carros registrada neste domingo, 14, terminou com um dos veículos tombado no cruzamento das ruas Voluntários da Franca e Gonçalves Dias, no bairro Estação, em Franca. Apesar do impacto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Imagens de câmeras de segurança mostram que um carro prata seguia pela rua Voluntários da Franca, no sentido Centro–Estação, quando foi atingido por um carro preto que trafegava pela rua Gonçalves Dias.

Com a força da batida na traseira, o veículo prata perdeu o controle da direção e tombou sobre a via. Já o carro preto ficou com a frente destruída.