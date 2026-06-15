A alteração no sentido de circulação de um trecho da rua Rosa Del Monte, em Franca, tem gerado problemas e preocupação entre moradores da região. Vídeos registrados no sábado, 13, mostram motoristas desrespeitando a nova sinalização e trafegando na contramão da via.
A mudança entrou em vigor na última sexta-feira, 12, e atinge o trecho compreendido entre a rua Ângela Rosa Scarabucci e a avenida Eliza Verzola Gosuen.
Nas imagens gravadas por um morador, é possível observar diversos condutores acessando a via pelo sentido proibido, mesmo após a instalação da nova sinalização de trânsito.
Moradores temem acidentes
A principal preocupação dos moradores é o risco de acidentes, especialmente devido à presença de uma escola nas proximidades do trecho alterado.
Segundo relatos, a desobediência às novas regras de circulação pode aumentar o perigo para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que utilizam a via diariamente.
Mudança busca melhorar fluxo
A Secretaria Municipal de Segurança informou anteriormente que a alteração foi adotada para organizar o fluxo de veículos e aumentar a segurança viária no local.
De acordo com a pasta, foram implantadas sinalizações vertical e horizontal para orientar os condutores sobre o novo sentido de circulação.
Apesar disso, muitos motoristas continuam utilizando a rua de forma equivocada, como mostram os vídeos registrados durante o fim de semana.
Prefeitura pede respeito à sinalização
Em nota, a Prefeitura de Franca informou, por meio da Secretaria de Segurança, que o trecho está devidamente sinalizado e atende às exigências técnicas para a mudança implantada.
O município também informou que solicitará apoio da Polícia Militar para reforçar o patrulhamento e a fiscalização operacional na região.
A orientação é para que os motoristas observem e respeitem a sinalização vigente, contribuindo para a adaptação às novas regras de circulação e para a segurança de todos os usuários da via.
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