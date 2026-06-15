A alteração no sentido de circulação de um trecho da rua Rosa Del Monte, em Franca, tem gerado problemas e preocupação entre moradores da região. Vídeos registrados no sábado, 13, mostram motoristas desrespeitando a nova sinalização e trafegando na contramão da via.

A mudança entrou em vigor na última sexta-feira, 12, e atinge o trecho compreendido entre a rua Ângela Rosa Scarabucci e a avenida Eliza Verzola Gosuen.

Nas imagens gravadas por um morador, é possível observar diversos condutores acessando a via pelo sentido proibido, mesmo após a instalação da nova sinalização de trânsito.

Moradores temem acidentes