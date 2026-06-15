15 de junho de 2026
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ZONA NORTE DE FRANCA

Batidas em sequência mobilizam equipes na Portinari nesta segunda

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Acidentes foram registrados na rodovia Cândido Portinari, em Franca
Acidentes foram registrados na rodovia Cândido Portinari, em Franca

Dois acidentes foram registrados na manhã desta segunda-feira, 15, na rodovia Cândido Portinari (SP-334), entre os bairros Jardim Guanabara e Parque Vicente Leporace, na região Norte de Franca. As ocorrências mobilizaram equipes de atendimento e causaram transtornos no trânsito, mas não deixaram vítimas graves.

O primeiro acidente aconteceu quando um carro colidiu na traseira de um caminhão que trafegava pela faixa da esquerda da pista. As circunstâncias da batida ainda serão apuradas. O motorista do automóvel sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento no local.

Segundo acidente

Poucos metros atrás da primeira ocorrência, um segundo acidente foi registrado. Um veículo teria reduzido a velocidade ao se aproximar do local da colisão e acabou sendo atingido na traseira por outro carro que seguia logo atrás.

Apesar do impacto e dos danos materiais registrados nos dois acidentes, ninguém ficou gravemente ferido.

Atendimento

Equipes da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária Arteris ViaPaulista estiveram no local para prestar atendimento às vítimas e garantir a segurança dos motoristas que passavam pelo trecho.

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