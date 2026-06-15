Após a chuva prevista para esta segunda-feira, 15, os moradores de Franca devem deixar o guarda-chuva de lado e reforçar os agasalhos. A previsão da Climatempo indica a chegada de uma massa de ar mais frio nos próximos dias, com queda gradual das temperaturas e mínima de 11°C ao longo da semana.
A segunda-feira será o dia mais instável da semana. As temperaturas devem variar entre 16°C e 21°C, com previsão de acumulado de 13,2 milímetros de chuva. A nebulosidade aumenta ao longo do dia, e as precipitações devem ocorrer principalmente entre a tarde e a noite.
Tempo firme retorna na terça
Na terça-feira, 16, o cenário muda. Apesar da presença de muitas nuvens, a previsão não indica chuva significativa. As temperaturas devem oscilar entre 17°C e 22°C, mantendo o clima mais ameno.
A partir de quarta-feira, 17, o frio ganha força gradualmente. A mínima prevista é de 14°C, enquanto a máxima deve alcançar 21°C.
Madrugada mais fria da semana
A quinta-feira, 18, deve registrar o amanhecer mais frio da semana em Franca. A previsão aponta temperaturas entre 11°C e 22°C, com tempo seco durante todo o dia.
Na sexta-feira, 19, os termômetros voltam a subir de forma discreta, com máxima prevista de 24°C.
Fim de semana terá temperaturas agradáveis
O próximo fim de semana deve manter o padrão de estabilidade. As tardes tendem a ser mais agradáveis, com temperaturas variando entre 17°C e 25°C.
Após a chuva prevista para esta segunda-feira, ainda segundo a Climatempo, as pancadas devem retornar apenas a partir da próxima semana.
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