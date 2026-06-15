Após a chuva prevista para esta segunda-feira, 15, os moradores de Franca devem deixar o guarda-chuva de lado e reforçar os agasalhos. A previsão da Climatempo indica a chegada de uma massa de ar mais frio nos próximos dias, com queda gradual das temperaturas e mínima de 11°C ao longo da semana.

A segunda-feira será o dia mais instável da semana. As temperaturas devem variar entre 16°C e 21°C, com previsão de acumulado de 13,2 milímetros de chuva. A nebulosidade aumenta ao longo do dia, e as precipitações devem ocorrer principalmente entre a tarde e a noite.

Tempo firme retorna na terça

Na terça-feira, 16, o cenário muda. Apesar da presença de muitas nuvens, a previsão não indica chuva significativa. As temperaturas devem oscilar entre 17°C e 22°C, mantendo o clima mais ameno.