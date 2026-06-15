Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira, 15, na Vila Scarabucci, em Franca, após descumprir uma medida protetiva e invadir a residência da ex-companheira. A prisão ocorreu depois que ele entrou no imóvel mesmo estando legalmente impedido de se aproximar da vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender uma denúncia de desentendimento. Ao chegarem ao local, encontraram o suspeito em frente à residência, apresentando sinais de embriaguez e comportamento alterado.

A mulher relatou que o homem chegou ao imóvel e bateu no portão. Após ser informado de que não poderia entrar, ele passou a chutar a estrutura e a proferir ofensas. Com receio pela própria segurança, a vítima acionou os filhos.

Intervenção da família