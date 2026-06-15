Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira, 15, na Vila Scarabucci, em Franca, após descumprir uma medida protetiva e invadir a residência da ex-companheira. A prisão ocorreu depois que ele entrou no imóvel mesmo estando legalmente impedido de se aproximar da vítima.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender uma denúncia de desentendimento. Ao chegarem ao local, encontraram o suspeito em frente à residência, apresentando sinais de embriaguez e comportamento alterado.
A mulher relatou que o homem chegou ao imóvel e bateu no portão. Após ser informado de que não poderia entrar, ele passou a chutar a estrutura e a proferir ofensas. Com receio pela própria segurança, a vítima acionou os filhos.
Intervenção da família
Quando os familiares chegaram, o suspeito deixou o local momentaneamente. Pouco tempo depois, porém, retornou e ameaçou pular o muro da residência.
De acordo com o relato da ocorrência, ele cumpriu a ameaça e invadiu o imóvel. Os filhos da vítima conseguiram contê-lo até a chegada da Polícia Militar.
Medida protetiva em vigor
Durante consulta aos sistemas policiais, os militares constataram que havia medidas protetivas de urgência em favor da vítima, impedindo qualquer aproximação por parte do suspeito.
Diante da situação, ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Franca, onde a prisão em flagrante foi ratificada.
O homem responderá pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e injúria no contexto de violência doméstica. Em seguida, foi levado para a Cadeia Pública de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça para audiência de custódia.
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