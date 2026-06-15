Um homem de 35 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira, 15, acusado de ameaçar a ex-mulher durante uma discussão em um apartamento no Jardim Maria Rosa, em Franca. A prisão foi realizada pela Polícia Militar após acionamento para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica.

Segundo a corporação, ao chegarem ao local, os policiais encontraram a mulher dentro do apartamento e o suspeito do lado de fora do imóvel. A vítima informou que vinha sofrendo ameaças de morte frequentes por parte do ex-companheiro, com quem está em processo de divórcio, embora ambos ainda residam no mesmo endereço.

Relato da vítima

Na Central de Polícia Judiciária, a mulher contou que foi casada por 17 anos com o investigado e que, em outras ocasiões, já havia sido alvo de agressões e ameaças, mas nunca registrou boletins de ocorrência.