Um homem de 35 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira, 15, acusado de ameaçar a ex-mulher durante uma discussão em um apartamento no Jardim Maria Rosa, em Franca. A prisão foi realizada pela Polícia Militar após acionamento para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica.
Segundo a corporação, ao chegarem ao local, os policiais encontraram a mulher dentro do apartamento e o suspeito do lado de fora do imóvel. A vítima informou que vinha sofrendo ameaças de morte frequentes por parte do ex-companheiro, com quem está em processo de divórcio, embora ambos ainda residam no mesmo endereço.
Relato da vítima
Na Central de Polícia Judiciária, a mulher contou que foi casada por 17 anos com o investigado e que, em outras ocasiões, já havia sido alvo de agressões e ameaças, mas nunca registrou boletins de ocorrência.
Ela afirmou ainda que os conflitos entre os dois se agravaram nos últimos dias em razão do consumo excessivo de álcool por parte do ex-marido.
De acordo com o depoimento, na noite de domingo, 14, o homem retornou do trabalho e, durante uma discussão, se recusou a deixar o apartamento. A vítima relatou que ele estava embriagado e passou a fazer ameaças, dizendo que, por trabalhar abatendo animais, “fazer uma besteira” contra ela teria pouca relevância.
Ainda segundo o relato, o suspeito também teria afirmado que, caso a encontrasse conversando com outro homem, ela se arrependeria.
Prisão em flagrante
A mulher informou que, ao sair para fumar, trancou a porta do apartamento. Nesse momento, segundo ela, o ex-companheiro tentou retornar ao imóvel à força, o que motivou o acionamento da Polícia Militar.
O homem negou ter feito ameaças e alegou que houve apenas uma discussão motivada pelo consumo de bebida alcoólica.
Após analisar os depoimentos e os elementos apresentados, a autoridade policial entendeu haver indícios suficientes da prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica e determinou a prisão em flagrante do investigado.
Ele foi indiciado com base na Lei Maria da Penha e permaneceu preso à disposição da Justiça.
A vítima manifestou interesse em solicitar medidas protetivas e afirmou temer por sua integridade física.
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