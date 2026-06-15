Um homem de 44 anos, em situação de rua, foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira, 15, após furtar a bateria de um veículo na Vila Santa Terezinha, na região Norte de Franca. O suspeito foi contido por testemunhas enquanto tentava fugir e acabou encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária).
Segundo informações apuradas no local, Lucas, de 25 anos, seguia para o trabalho por volta das 5h30 quando percebeu um homem carregando uma bateria nas mãos no cruzamento das ruas José Maria Medeiros e Joaquim Lebreton. Desconfiado da situação, ele retornou ao local acompanhado de outras pessoas e abordou o suspeito.
Ao notar a aproximação, o homem tentou fugir, mas foi impedido pelas testemunhas, que o mantiveram no local até a chegada da Polícia Militar.
Intervenção evitou fuga
Durante a verificação dos fatos, os policiais constataram que a bateria havia sido furtada de um Chevrolet Vectra verde estacionado nas proximidades. Além de retirar a peça, o suspeito também teria quebrado o vidro do veículo.
De acordo com o proprietário, os danos causados resultaram em um prejuízo estimado em cerca de R$ 600.
Prisão em flagrante
A ocorrência foi atendida pelo cabo PM Afonso e pela soldada PM Gabrielle. Após o registro dos fatos, o suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Franca.
Ele permaneceu preso em flagrante pelo crime de furto e segue à disposição da Justiça.
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