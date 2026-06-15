Um homem de 44 anos, em situação de rua, foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira, 15, após furtar a bateria de um veículo na Vila Santa Terezinha, na região Norte de Franca. O suspeito foi contido por testemunhas enquanto tentava fugir e acabou encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Segundo informações apuradas no local, Lucas, de 25 anos, seguia para o trabalho por volta das 5h30 quando percebeu um homem carregando uma bateria nas mãos no cruzamento das ruas José Maria Medeiros e Joaquim Lebreton. Desconfiado da situação, ele retornou ao local acompanhado de outras pessoas e abordou o suspeito.

Ao notar a aproximação, o homem tentou fugir, mas foi impedido pelas testemunhas, que o mantiveram no local até a chegada da Polícia Militar.

Intervenção evitou fuga