14 de junho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ACIDENTE

Motorista bate em poste e destrói carro na avenida Rio Amazonas


| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp GCN

Um carro ficou com a frente completamente destruída após o motorista perder o controle da direção e bater contra um poste no canteiro central da avenida Rio Amazonas, no bairro Residencial Amazonas, em frente ao Atacadão Franca, no começo da tarde deste domingo, 14.

O condutor seguia pela avenida em direção ao bairro São Joaquim quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, acelerou ao invés de reduzir a velocidade para subir sentido Shopping.

Com isso, ele perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e, já com o carro desgovernado, conseguiu desviar de algumas árvores antes de atingir violentamente um poste.

Com a força do impacto, a frente do automóvel ficou completamente destruída. Apesar da gravidade da batida, o motorista não sofreu ferimentos.

Após a colisão, o carro ficou atravessado na pista, ocupando parte da avenida no sentido oposto. O local foi sinalizado para garantir a segurança dos motoristas e evitar novos acidentes.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários