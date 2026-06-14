Um carro ficou com a frente completamente destruída após o motorista perder o controle da direção e bater contra um poste no canteiro central da avenida Rio Amazonas, no bairro Residencial Amazonas, em frente ao Atacadão Franca, no começo da tarde deste domingo, 14.

O condutor seguia pela avenida em direção ao bairro São Joaquim quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, acelerou ao invés de reduzir a velocidade para subir sentido Shopping.

Com isso, ele perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e, já com o carro desgovernado, conseguiu desviar de algumas árvores antes de atingir violentamente um poste.