Um carro ficou com a frente completamente destruída após o motorista perder o controle da direção e bater contra um poste no canteiro central da avenida Rio Amazonas, no bairro Residencial Amazonas, em frente ao Atacadão Franca, no começo da tarde deste domingo, 14.
O condutor seguia pela avenida em direção ao bairro São Joaquim quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, acelerou ao invés de reduzir a velocidade para subir sentido Shopping.
Com isso, ele perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e, já com o carro desgovernado, conseguiu desviar de algumas árvores antes de atingir violentamente um poste.
Com a força do impacto, a frente do automóvel ficou completamente destruída. Apesar da gravidade da batida, o motorista não sofreu ferimentos.
Após a colisão, o carro ficou atravessado na pista, ocupando parte da avenida no sentido oposto. O local foi sinalizado para garantir a segurança dos motoristas e evitar novos acidentes.
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